美消防員滅野火竟遭狙擊2死多傷 特警圍捕發現1男屍體

消防員滅野火遭狙擊2死多傷，特警隊獲報到場圍捕，最後在附近的山區發現1名男子遺體，遺體旁有一支槍。（路透）

2025/06/30 12:17

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州庫特內郡（Kootenai County）29日發生森林野火，不料消防隊員在滅火時，突然遭到狙擊，造成消防員2死多傷，特警隊獲報到場圍捕，最後在附近的山區發現1名男子遺體，遺體旁有一支槍，當局「就地避難」通知暫時解除。

綜合外媒報導，庫特內郡科達倫市（Coeur d'Alene）的坎菲爾德山（Canfield Mountain）29日發生森林火災，消防人員在撲滅火勢時突遭槍手狙擊，造成2名消防員當場死亡，多人受傷，其中1人緊急動手術治療；庫特內郡警長諾里斯（Robert Norris）表示槍手使用強大威力步槍射擊，在抓到槍手前不會進行額外的滅火動作。

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特警隊到場圍捕，還發布禁飛令，禁止附近有無人機飛行，最後在坎菲爾德山發現1名男子遺體，遺體旁有一支槍，警長宣布「就地避難」令已經解除，不過未公布男子身分以及有關槍隻細節，山上仍有野火，當局呼籲該地區居民做好準備，以採取進一步行動。

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