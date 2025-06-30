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    香港國安法5周年！民主派被「清零」 《自由亞洲》粵語同日熄燈

    香港僅存的反對黨「社會民主連線」不堪北京政治打壓，29日宣布解散。（法新社）

    香港僅存的反對黨「社會民主連線」不堪北京政治打壓，29日宣布解散。（法新社）

    2025/06/30 13:10

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民主運動的歷史，從來不缺激情和抗爭，但如今已成為過去。今天是《香港國安法》公布實施5周年，媒體統計，5年期間，香港泛民主派政治團體全部消失；與此同時，擁有大量香港讀者的《自由亞洲電台》粵語組也同日停止更新，並在官網發文告別讀者。

    由香港資深記者創立的新聞平台《ReNews》報導，2020年6月30日，中國人大表決通過港區國安法，同日，時任行政長官林鄭月娥公布，國安法在當晚11時正式生效，至今5年，5年期間，香港的「異見團體」徹底消亡。

    報導指出，在國安法正式生效前，兩個主張港獨的政治團體「學生動源」和「香港民族陣線」，以及主張自決的「香港眾志」就在「死線」來臨前宣布解散，此後不同的地區、專業團體和政黨陸續「自行解散」。

    打響第一槍的「47人案」被告楊雪盈的「灣仔起步」，在2021年1月解散，到當年年中，組織解散潮來到高峰，地區政治團體「沙田區政」、「新民主同盟」先後解散，隨後包括「法政匯思」、「香港教育專業人員協會（簡稱教協）」、「香港職工會聯盟（簡稱職工盟）等專業及工會團體陸續解散。

    隨著遊行「大台」民間人權陣線（簡稱民陣）解散，碩果僅存的反對派只餘下「公民黨」、「民主黨」和「社會民主連線」（社民連）三個政黨，公民黨2023年5月解散，民主黨今年2月通過啟動解散程序，到昨日，社民連亦走到最後。

    另外，隨著美國政府終止資助，《自由亞洲電台》粵語組，於6月30日劃上句號。其在官網發表感言稱，明天（即香港主權移交28周年）起，將停止更新新聞內容，在網上剩下的新聞，亦會變成歷史，將會長期保存。

    《自由亞洲電台》在1996正式成立，於香港主權移交後的1998年建立粵語組。2019年，隨著香港新聞自由面臨空前挑戰，《自由亞洲電台》粵語組變成香港人倚重的新聞媒體之一。儘管2024年《自由亞洲電台》撤離香港，但仍然投入資源報導香港的實況。

    《自由亞洲電台》粵語組最後寫道，雖然說再見總是難過，但「自由聲音消失、信念永不熄滅」。

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