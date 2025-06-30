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    百萬富翁夢沒了！挪威數千人收到博彩公司錯誤獎金金額通知

    挪威博彩公司Norsk Tipping表示，數千名在「歐洲大獎」中獲獎的人，收到錯誤金額通知。圖左為該公司執行長薩格斯圖恩。（擷自X@NorskTippingAS）

    挪威博彩公司Norsk Tipping表示，數千名在「歐洲大獎」中獲獎的人，收到錯誤金額通知。圖左為該公司執行長薩格斯圖恩。（擷自X@NorskTippingAS）

    2025/06/30 12:30

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕許多挪威人收到國營博彩公司發來的巨額獎金通知後，以為自己成了百萬富翁，直到後來才發現是烏龍一場。挪威博彩公司Norsk Tipping近日表示，27日有數千名在「歐洲大彩」（Eurojackpot）中獲獎的人，收到錯誤金額通知。該公司拒絕向《BBC》透露受影響的具體人數。

    根據《BBC》報導，Norsk Tipping指出，在將歐元兌換成挪威克朗的過程中出現錯誤，導致獎金金額過高。當地媒體聲稱，獎金金額被乘以100，而不是除以100。1名婦女透露，她收到了贏得120萬克朗（約台幣165萬元）的通知，但實際上她只收到其中一小部分。

    Norsk Tipping以歐元形式從德國接收獎金，然後將其兌換成挪威克朗。目前正確金額已於28日晚間更新。

    Norsk Tipping執行長薩格斯圖恩（Tonje Sagstuen）為錯誤道歉並辭職。她聲稱「我非常抱歉讓這麼多人失望，我理解大家對我們感到憤怒。我只能對他們說對不起，但我知道這只是一個小小的安慰。」

    薩格斯圖恩指出，她對離開公司感到難過，但對已經實施的「改進流程」充滿信心。

    文化與平等部長賈弗里（Lubna Jaffery）聲稱，這樣的錯誤不應該發生，尤其是在Norsk Tipping擁有提供博彩服務的獨家權利情況下。她強調，希望該公司董事會能積極改進控制程序。

    這並非Norsk Tipping第一次受到批評。該公司表示，近幾個月來發現幾起嚴重錯誤，並在過去一年中遇到一些技術問題。該公司承認，受到監管機構及其客戶的嚴厲批評，且這些批評都是合理的。

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