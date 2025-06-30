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    市長小偷！菲律賓法院認定郭華萍是「中國人」：當選資格無效

    郭華萍（Alice Guo），資料照。（歐新社）

    郭華萍（Alice Guo），資料照。（歐新社）

    2025/06/30 11:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓法院27日正式裁定，丹轆省班班市（Bamban）市長郭華萍（Alice Leal Guo）為中國籍，無資格擔任或參選公職，依法撤銷其市長職位，並認定其行為構成「竊佔職位」，禁止其未來參與任何公職活動。

    綜合菲媒報導，馬尼拉地方法院在一份長達67頁的裁定書中指出，郭華萍無法證明其具備菲律賓國籍，其出生證明與護照存在諸多疑點，且未提供任何具體可信的證據或證人。法院強調，僅憑護照與遲來的出生登記，無法證明其為「天生的菲律賓人」，違反憲法對公職資格的基本規定。

    法院表示，「試想一下，一個被允許留在菲律賓的外國人，為了符合擔任公職的公民身份要求，得以繞過法律，冒充菲律賓公民，並最終取得丹轆省班班市市長的權力和職位，這種情況對國家安全構成的風險遠遠超過現實」。

    法院指出，郭華萍自始就不具參選資格，即使她於2022年成功當選班班市市長，該選舉結果亦屬無效，「郭華萍，亦即化名愛麗絲．郭（Alice Leal Guo），只不過是班班市長一職的篡奪者。」

    郭華萍聲稱其母為菲律賓人、父為華人，但她無法提供雙親結婚紀錄與親子關係的佐證。她的出生證明遲至19歲才補登，且被發現出生登記資訊與實際移民紀錄不符。

    根據調查，9歲的郭華萍於1999年與父親郭鵑中（音譯）和母親林文怡（音譯）從中國福建來到菲律賓，雙親皆持中國護照並獲特別投資者居留簽證，進一步印證其中國籍身分。

    除身分爭議外，郭華萍也因被指與當地網路詐騙園區有關，擁有涉案地產一半產權，此外她還涉及人口販賣、洗錢及貪污等多項罪嫌，2024年8月已遭菲律賓監察院以「嚴重瀆職」罪名解職，並遭到停職調查。外界更質疑她是中國間諜，利用政治身分滲透菲國地方政府。

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