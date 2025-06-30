川普大內宣又破功？華郵驚爆：美截獲伊朗高層密談 嫌美軍打太小力

福爾多核設施旁的山腰上，被美軍GBU-57「巨型鑽地彈」打出6個大洞，其中3個一組排成一列，另一組3個排列成近似直角三角形，坑口周邊看不太到破碎砂石、建物殘骸。（衛星圖像Maxar Technologies/歐新社）

2025/06/30 10:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對伊朗核設施的空襲成效，正因一份被截獲的伊朗高層密談而陷入更深的羅生門。根據《華盛頓郵報》29日引述4名知情人士的獨家報導，美國情報機構截獲了伊朗高層官員在空襲後的私下通訊，內容顯示，這些官員對美軍攻擊的破壞力「不如預期」感到意外，甚至還在揣測為何川普總統的攻擊力道沒有想像中猛烈。

這份極具爆炸性的「訊號情報」（Signals Intelligence），與川普總統一再宣稱空襲已「完全、徹底地摧毀」伊朗核計畫的說法，形成了直接矛盾。

請繼續往下閱讀...

報導指出，川普政府雖未否認這份截獲通訊的存在，但極力駁斥其內容。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）怒批：「《華盛頓郵報》透過發布斷章取義的洩密內容來幫助他人犯重罪，是可恥的。」她反問：「認為不知名的伊朗官員，會知道數百英尺瓦礫堆下發生了什麼，這種想法根本是胡說八道。他們的核武計畫已經結束了。」

一位政府官員也堅稱，伊朗的評估是錯的，「因為我們摧毀了他們的金屬轉化設施」。中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）上週也在國會的機密簡報中，向議員們強調，數個關鍵核設施已被完全摧毀。

這起洩密事件，也凸顯了華府內部的嚴重分歧。在《華郵》向國家情報總監辦公室求證後，一名資深情報官員試圖淡化這份截聽情報的重要性，稱「單一的訊號情報，本身並不能反映情報全貌」，並強調「一通不知名伊朗官員的電話，不等同於一份匯集了多種來源與方法的情報評估」。

這番話的弦外之音，似乎是針對稍早由國防情報局（DIA）流出的另一份初步評估。該評估認為，美軍的空襲僅將伊朗核計畫延遲數月，而非數年。川普對此報告的洩漏大為光火，並揚言要法辦洩密者。

報導指出，這場圍繞著空襲成效的激烈辯論，從美伊之間的口水戰，一路延燒至白宮、情報界與國會之間的權力鬥爭。在國際原子能總署（IAEA）的核查員被拒於門外的情況下，伊朗核設施的真實損害程度，恐怕在短期內仍將是個謎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法