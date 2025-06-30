伊朗副外交部長：美國必需在新一輪談判前 排除更多打擊可能性

伊朗副外交部長塔赫特拉萬奇表示，如果美國希望重啟外交談判，就必需排除對伊朗進一步打擊的可能性。（法新社）

2025/06/30 11:28

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗副外交部長塔赫特拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）近日向《BBC》表示，如果美國希望重啟外交談判，就必需排除對伊朗進一步打擊的可能性。他聲稱，川普政府已透過調解員告知伊朗，希望重返談判，但在談判期間就進一步襲擊這一問題「尚未明確表態」。

根據《BBC》報導，塔赫特拉萬奇指出，雙方尚未商定重啟談判日期，他也不知道談判議程具體內容。他說「在我們進行對話時，是否會看到侵略行為的重演？我們正尋求這問題的答案。」

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塔赫特拉萬奇主張，美國必需非常清楚「這個重要問題」，以及美國將為伊朗提供什麼事物，以便建立對話所需必要信心。

塔赫特拉萬強調，目前尚不清楚伊朗與以色列的停火是否會持續，但只要伊朗不遭受軍事攻擊，就會繼續遵守停火協議。

塔赫特拉萬表示，伊朗在波斯灣的阿拉伯盟友，正竭盡全力為對話營造必要氛圍。他補充，伊朗不想戰爭，希望進行對話和外交，但伊朗必需做好準備並謹慎行事，以免再次遭遇意外。

塔赫特拉萬奇還堅稱，伊朗將堅持進行鈾濃縮，用於和平目的。他主張，伊朗被拒絕獲取用於其研究計劃的核材料，因此需要「依靠自己」。

針對伊朗核設施遭到打擊ㄧ事，塔赫特拉萬奇譴責指出，濃縮鈾水平及能力也可以討論，但如果不同意就轟炸，那與叢林法則無異。關於美國此前轟炸伊朗核設施，對伊朗核計劃造成多少損壞，塔赫特拉萬奇說，他無法給予確切評估。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，美國對伊朗核設施襲擊，造成嚴重但「並非全部」的破壞。葛羅西還稱，伊朗有能力在幾個月內恢復鈾濃縮活動。對此塔赫特拉萬奇指出，他不知道伊朗是否會恢復鈾濃縮活動。

國際原子能總署署長葛羅西表示，伊朗有能力在幾個月內恢復鈾濃縮活動。（路透）

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