美國最高法院允許學生不參加LGBT書籍的課程

美國最高法院於27日通過馬里蘭州家長的訴求，讓孩子在學校能選擇不閱讀LGBTQ主題的書籍，示意圖。（美聯社）

2025/06/30 10:09

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院於27日通過馬里蘭州（Maryland）家長的訴求，讓孩子在學校能選擇不閱讀LGBTQ主題的書籍。反對此法案的自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）表示，這將會讓孩子失去能接收與父母信仰發生衝突的資訊。

據《BBC》報導，美國最高法院於27日以6比3通過1項法案，讓馬里蘭州公立學校的孩童能不用閱讀LGBTQ主題書籍。同意法案的保守派大法官阿利托（Samuel Alito）指出，這些書籍的推出，以及取消「退出閱讀」的選擇，都影響父母自由信奉宗教的權利，這部分已經違憲。

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反對法案的自由派法官則抱持不同的觀點，自由派大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）提到，這個決定會使公立學校陷入混亂，由於美國宗教信仰的多樣性，孩子未來一定會接觸到與自身信仰截然不同的人，因此若是同意該法案，將會剝奪孩子在學校能提前接受與父母信仰衝突訊息的權益。

據了解，當地最大的公立學校「蒙哥馬利縣公立學校」為了給孩子們更多元化的故事，而購買LGBTQ主題的書籍，並於2023年取消「退出閱讀」的選項，因為擔心LGBTQ學生遭受污名化與孤立。

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