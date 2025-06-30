為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拒絕將依法拘捕！南韓獨檢再傳尹錫悅到案

    南韓獨立檢察組通知前總統尹錫悅7月1日再次到案。圖為尹28日到案畫面。（路透資料照）

    南韓獨立檢察組通知前總統尹錫悅7月1日再次到案。圖為尹28日到案畫面。（路透資料照）

    2025/06/30 09:23

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕負責調查南韓前總統尹錫悅內亂案的獨立檢察組通知尹錫悅7月1日再次到案。已遭罷黜的南韓前總統尹錫悅去年12月在任內短暫實施戒嚴後，面臨內亂罪指控。

    《韓聯社》報導，內亂案獨檢助理樸志英29日在記者會上表示，傳訊日程並非透過協商決定。獨檢組在聽取尹錫悅方面意見後，考慮調查日程等因素再確定傳喚日期。獨檢組接受尹錫悅方面的意見取消本月30日的傳訊計劃，將其調整為7月1日上午9時。

    被問及若尹錫悅7月1日拒絕到案，是否將成為獨檢組向法院提請簽發拘留令的理由時，樸志英表示，如果拒不到案的理由無法令人接受，只能根據《刑事訴訟法》程序應對。

    內亂獨檢組28日傳喚尹錫悅進行調查，並通知其30日上午9時再次到案。但尹錫悅方面以健康狀況、保障審判申辯權為由，請求獨檢組將到案日期調整至7月3日以後。

    此外，樸志英稱，獨檢組已請求警察廳派遣3名警員調查尹錫悅辯護團「妨礙辦案」行為。她提到內亂獨檢法律條款，稱被派往獨檢組的警察可在獨立檢察官的指揮下執行司法警察職務。

    尹錫悅方面在28日調查中拒絕警察廳重大犯罪偵查課課長樸昶奐訊問，當天還發表聲明稱，司法警察參與訊問違反南韓《刑事訴訟法》。樸志英說，獨檢組將此視為妨礙辦案行為，並準備在警方的協助下展開調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播