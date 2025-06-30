拒絕將依法拘捕！南韓獨檢再傳尹錫悅到案

南韓獨立檢察組通知前總統尹錫悅7月1日再次到案。圖為尹28日到案畫面。（路透資料照）

2025/06/30 09:23

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕負責調查南韓前總統尹錫悅內亂案的獨立檢察組通知尹錫悅7月1日再次到案。已遭罷黜的南韓前總統尹錫悅去年12月在任內短暫實施戒嚴後，面臨內亂罪指控。

據《韓聯社》報導，內亂案獨檢助理樸志英29日在記者會上表示，傳訊日程並非透過協商決定。獨檢組在聽取尹錫悅方面意見後，考慮調查日程等因素再確定傳喚日期。獨檢組接受尹錫悅方面的意見取消本月30日的傳訊計劃，將其調整為7月1日上午9時。

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被問及若尹錫悅7月1日拒絕到案，是否將成為獨檢組向法院提請簽發拘留令的理由時，樸志英表示，如果拒不到案的理由無法令人接受，只能根據《刑事訴訟法》程序應對。

內亂獨檢組28日傳喚尹錫悅進行調查，並通知其30日上午9時再次到案。但尹錫悅方面以健康狀況、保障審判申辯權為由，請求獨檢組將到案日期調整至7月3日以後。

此外，樸志英稱，獨檢組已請求警察廳派遣3名警員調查尹錫悅辯護團「妨礙辦案」行為。她提到內亂獨檢法律條款，稱被派往獨檢組的警察可在獨立檢察官的指揮下執行司法警察職務。

尹錫悅方面在28日調查中拒絕警察廳重大犯罪偵查課課長樸昶奐訊問，當天還發表聲明稱，司法警察參與訊問違反南韓《刑事訴訟法》。樸志英說，獨檢組將此視為妨礙辦案行為，並準備在警方的協助下展開調查。

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