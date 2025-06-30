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    恢復部分日本水產進口！中國海關總署：核汙水監測均正常

    中國海關總署週日宣布，即日起有條件恢復日本部分地區水產品進口，但排除10個都縣。（歐新社資料照）

    中國海關總署週日宣布，即日起有條件恢復日本部分地區水產品進口，但排除10個都縣。（歐新社資料照）

    2025/06/30 09:01

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署週日（29日）宣布，即日起有條件恢復日本部分地區水產品進口，但排除10個都縣。

    中國海關總署週日在官方網站發布公告稱，針對日本福島核汙染水排海的長期國際監測、中國方面獨立取樣的監測結果均未見異常，日本政府承諾保障輸入中國水產品品質安全的前提下，中國決定有條件恢復日本部分地區水產品進口。

    中國海關總署在公告中說，即日起恢復部分原產地為日本的水產品進口，但福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等10個都縣除外。

    日本企業在完成中國方面的註冊手續後，即可恢復對中國出口水產品。出口時必須附上日本官方出具的衛生證書、放射線物質檢驗合格證明和產區證明。

    據日本媒體稍早報導，日本官房長官林芳正5月30日宣布，針對中國暫停進口日本水產品，兩國已在技術層面達成共識，日本將啟動恢復水產品出口的相關程序。

    中國於2023年8月以福島第一核電廠核處理水排海為理由，全面停止進口日本水產品。去年9月，中日雙方達成共識放寬禁令。

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