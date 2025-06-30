為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列襲擊監獄造成71人死亡 伊朗發聲譴責

    伊朗司法部門指出，以色列在6月23日針對德黑蘭的埃文監獄發動攻擊，造成71人死亡。（美聯社）

    伊朗司法部門指出，以色列在6月23日針對德黑蘭的埃文監獄發動攻擊，造成71人死亡。（美聯社）

    2025/06/30 08:20

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列先前和伊朗進行「十二日戰爭」，以色列狂轟伊朗軍事設施及政府設施，伊朗司法部門指出，以色列在6月23日針對德黑蘭的埃文監獄（Evin Prison）發動攻擊，造成71人死亡。

    綜合外媒報導，伊朗司法部門發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）29日指出，在以色列對於埃文監獄的攻擊中，造成71人死亡，其中包括行政人員、囚犯、探監的囚犯家屬以及住在監獄附近的鄰居。賈漢吉爾補充說，在埃文監獄遇襲後，其餘囚犯已被轉移到德黑蘭省的其他監獄。

    由於埃文監獄關押著多名外國人，其中包括兩名被拘留3年的法國公民。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）事後發表聲明指出，埃文監獄的攻擊使得兩名被關押的法國公民陷入危險，這是不可接受的。

    埃文監獄以長期侵犯人權聞名，包括政治活動者、記者及音樂家等人，都曾被關押在埃文監獄，但目前還不清楚以色列為何襲擊埃文監獄。

    以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在聲明中證實，埃文監獄和伊朗其他幾處設施都遭到攻擊，其中包括伊朗革命衛隊（IRGC）的重要建築和巴斯基民兵（伊朗革命衛隊的準軍事分支組織）總部。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播