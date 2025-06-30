以色列襲擊監獄造成71人死亡 伊朗發聲譴責

伊朗司法部門指出，以色列在6月23日針對德黑蘭的埃文監獄發動攻擊，造成71人死亡。（美聯社）

2025/06/30 08:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列先前和伊朗進行「十二日戰爭」，以色列狂轟伊朗軍事設施及政府設施，伊朗司法部門指出，以色列在6月23日針對德黑蘭的埃文監獄（Evin Prison）發動攻擊，造成71人死亡。

綜合外媒報導，伊朗司法部門發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）29日指出，在以色列對於埃文監獄的攻擊中，造成71人死亡，其中包括行政人員、囚犯、探監的囚犯家屬以及住在監獄附近的鄰居。賈漢吉爾補充說，在埃文監獄遇襲後，其餘囚犯已被轉移到德黑蘭省的其他監獄。

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由於埃文監獄關押著多名外國人，其中包括兩名被拘留3年的法國公民。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）事後發表聲明指出，埃文監獄的攻擊使得兩名被關押的法國公民陷入危險，這是不可接受的。

埃文監獄以長期侵犯人權聞名，包括政治活動者、記者及音樂家等人，都曾被關押在埃文監獄，但目前還不清楚以色列為何襲擊埃文監獄。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在聲明中證實，埃文監獄和伊朗其他幾處設施都遭到攻擊，其中包括伊朗革命衛隊（IRGC）的重要建築和巴斯基民兵（伊朗革命衛隊的準軍事分支組織）總部。

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