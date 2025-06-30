中國阻撓南韓調查船 設浮標疑似拒止美韓軍艦

圖說：今年2月，南韓海洋調查船靠近中國在黃海興建的大型鋼質構築物時，中國出動2艘海警船和3艘橡皮艇加以阻撓，中方人員甚至持有凶器。（取自庾龍源臉書）

2025/06/30 05:54

〔國際新聞中心／綜合報導〕今年2月，南韓海洋調查船「Onnuri號」靠近中國在西海（即黃海）興建的大型鋼質構築物時，中國出動2艘海警船和3艘橡皮艇，共計5艘船加以阻撓，比此前傳出的數量更多，中方人員甚至持有凶器。

韓聯社今年3月引述消息人士說法報導，南韓政府2月26日在海警協助下，派遣海洋水產部旗下海洋科學技術院調查船，前往位於南韓西部海域離於島（中國稱「蘇岩礁」）附近的韓中「暫定措施水域」（PMZ），對中方設置的鋼構物進行勘察。

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據報導，當韓方調查船距離鋼構物約1公里時，中國海警及駕駛3艘橡皮艇的非政府人員，上前阻止韓方投入勘察設備。隨後，南韓海警緊急調派艦艇前往現場，與中國海警對峙約2小時，中方當時宣稱相關設施是「養殖場」，要求韓方船隻離開。

位於南韓西部海域的韓中「暫定措施水域」，是兩國專屬經濟區（EEZ）重疊海域的一部分。雙方在2000年簽訂韓中漁業協定，約定由兩國政府共同管理該海域的水產資源，兩國漁民均可作業，但PMZ內除漁業外，不得進行資源開採等其他活動或興建設施。

朝鮮日報委託「國民力量黨」國會議員庾龍源取得的資料顯示，2月26日，Onnuri號前往PMZ調查中國擅自安裝的大型鋼構物，但Onnuri號靠近設施時，中方出動2艘海警艦艇和3艘橡皮艇，阻撓Onnuri號航行，橡皮艇上的人員還手持凶器威脅。

據悉，Onnuri號受到威脅後，南韓海警僅出動1艘警備艇前往現場。由於中國出動5艘艦艇實施封鎖，韓方寡不敵眾處於劣勢。

Onnuri號從中國鋼構物附近海域撤離時，拍下2艘中國海警艦艇的照片。朝鮮日報獨家取得的照片顯示，中國海警船長110公尺，排水量約3450噸。

去年4月至今年初，中國陸續在韓中重疊的EEZ海域設置鋼構物，在南韓引發爭議。庾龍源抨擊中方阻撓Onnuri號進行正當海洋調查活動，「針對中國反覆露骨挑釁，韓方應當做出對等回應。」

此外，中國還被踢爆在從南海（朝鮮半島南部位於日本海和黃海之間的海域）進入西海的要道，集中安裝大型鐵質浮標。報導指出，為了檢測各海域的海水溫度、潮流走向等，浮標通常會按照一定間隔分散在多個海域，但中國的浮標都集中在特定海域。因此有輿論認為，中國在西海安裝浮標並非基於科學目的，而是為了管制航道，企圖阻礙美韓軍艦進入。中國的浮標為高5至13公尺、直徑5至10公尺的燈塔造型。

庾龍源取得的海軍、海洋水產部、海警資料顯示，西海共有13個中國浮標，其中9個（70％）集中在西海西南部，恰好是從南中國海進入PMZ前的水域。與其相反，西海共有12個南韓浮標，分散於PMZ內外水域。

庾龍源指出，南韓海洋浮標均勻分布在西海全域，用於收集水溫、鹽度、風向、風速等科學資料，但中國刻意將本國浮標密集部署在西南海域，並非正常之舉， 目的並非觀測，而是管控，可視為中國追求海洋霸權而非海洋研究的西海工程的一環。

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