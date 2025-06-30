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    共同社：中國擬邀川普出席9/3北京天安門閱兵

    2025/06/30 02:06

    〔中央社〕日本共同社報導，知情人士今天指出，中國計劃邀請美國總統川普出席定於9月3日在北京天安門廣場舉行的第二次世界大戰結束80週年慶祝大會及閱兵式。

    報導引述消息人士表示，9月適逢聯合國大會在紐約舉行，美國提議中國國家主席習近平於同月訪問美國。

    如果上述任何一項計畫成行，那將是川普第2任期以來，舉世兩大經濟體領導人首次面對面會晤。

    俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可望出席這場北京為慶祝中國人民抗日戰爭勝利而舉行的閱兵式。共同社指出，如果中國、俄羅斯、美國領導人一起慶祝戰爭勝利，很可能對日本構成外交挑戰。

    根據中國外交部，習近平於6月5日通話期間邀請川普再訪中國，川普對此表達由衷感激。曾於2017年訪中國的川普表示，他也回邀習近平訪美。

    消息人士指出，即使川普很想要訪問中國，北京認為長期以對中國鷹派著稱的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及許多高階官員可能反對他出席這項閱兵式。

    消息人士還說，與此同時，中國政府也不願意習近平訪美，擔心習、川兩人在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會面，恐將上演2月時烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普之間的那種劍拔弩張場面。

    中國正在考慮改由國務院總理李強出席聯合國會議。今年是聯合國成立80週年。）1140630

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