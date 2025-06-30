福斯新聞專訪 川普暗示美國正對中國發動駭客攻擊

川普（左）接受電視訪問時暗示，美國也對中國發動駭客攻擊，但重申他與習近平（右）關係很好。（路透檔案照）

2025/06/30 00:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕在一場29日播出的專訪中，美國總統川普暗示，美國也正在對中國發動駭客攻擊，讓主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）當場語塞，一時無言以對。

川普27日接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）主持人巴帝羅默專訪，當時巴帝羅默指出，中國入侵美國電信系統、盜竊智慧財產權、輸入類鴉片強效止痛劑「芬太尼」，以及新冠肺炎疫情等，「你怎麼能與一個明顯的不良行為者談判，還在經濟上信任他們？」

請繼續往下閱讀...

川普回答：「你以為我們沒對他們做嗎？我們做了。我們做了很多事。」巴帝羅默一時啞口無言。她進一步追問：「這就是世界的運作方式嗎？」

川普回道：「這就是世界的運作方式。這是一個險惡的世界。」

川普強調，美國與中國之間存在「龐大的貿易逆差」，中國將「支付大量關稅」。但他也重申，他與中國國家主席習近平有著「很好的關係」。

他接著聲稱，前總統拜登任內讓美中貿易逆差「飆到1兆美元」，「我們當時和中國有一個協議，稅率是145%」，「我會告訴你，一切在中國都停了下來，我看到所有都停了，我們實際上幫了中國一個忙，但我們與中國相處得很好。」

川普說，「我認為能與中國相處得好，是一件很好的事，但他們還是付出相當高的關稅。」

巴帝羅默指稱川普並未善用籌碼向中國施壓，川普回道：「如果我真的需要用，我會用。但若沒有必要用，那也是好事。」

巴帝羅默接著說：「我們剛剛逮捕3到4名中國公民，他們試圖帶入一種會讓人染病、破壞糧食供應的病原體。」川普說：「但是你不知道那是從哪裡來的。這是來自那個國家，還是一些瘋子碰巧攜帶的？」

川普在2017年首次擔任總統後不久，也曾發表過類似言論，當時他說他尊重俄羅斯總統普廷。他在福斯新聞的一次訪談中，當主持人歐萊利（Bill O’Reilly）指普廷是「一個殺手」（a killer）時，川普回應說，美國也有很多這樣的人。

川普說，「我尊重很多人，但不代表我會跟他相處融洽。他是他的國家的領袖。我說，與俄羅斯相處比不相處好。如果俄羅斯在打擊伊斯蘭國，以及全球伊斯蘭恐怖主義上能幫助我們，那是一件好事。」「我會跟他相處得好嗎？我不知道。」

歐萊利說：「但他是個殺手，普廷就是個殺手。」川普回應：「殺手有很多。我們這個國家也有很多殺手。你以為我們的國家很無辜嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法