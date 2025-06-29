日媒：中國擬邀請川普參加9/3天安門閱兵

若川普（左）參加中國9月3日閱兵，將是他總統第二任期以來，與習近平（右）首次會晤。（路透檔案照）

2025/06/29 22:39

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本共同社29日引述消息人士獨家報導，中國計畫邀請美國總統川普出席訂於9月3日在北京天安門廣場舉行的閱兵儀式，紀念第二次世界大戰結束80週年。

與此同時，美方也提議邀請中國國家主席習近平同月訪問美國，並出席在紐約舉行的聯合國大會。

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若前述任何一項計畫實現，將是自川普今年1月重返白宮、展開第二任期以來，世界兩大經濟體領袖首次面對面會晤。

俄羅斯總統普廷預計將出席北京的閱兵活動，若中、美、俄三國領袖共同慶祝二戰勝利，可能對日本構成外交挑戰。

中國外交部聲稱，在6月5日的電話會談中，習近平邀請川普再次訪問中國，川普則表示「由衷感謝」，並表達相關意願。川普上次訪問中國是在2017年。

消息人士聲稱，儘管川普本人對前往中國「十分積極」，但北京方面認為，向來對中國立場強硬的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），以及其他多名高層官員，可能會反對川普出席閱兵式。

另一方面，消息人士透露，中國政府對於習近平訪美持保留態度，擔心重演今年2月川普在白宮橢圓辦公室會晤烏克蘭總統澤倫斯基時，當眾嚴詞斥責的場面。中國考慮由國務院總理李強代替習近平出席聯合國大會。今年也適逢聯合國成立80週年。

一名中方消息人士指出，北京希望將川普第二任期以來的首次中美峰會，安排在中國境內舉行，以便掌握媒體報導節奏、控制議程，營造一場「成功」的峰會。

美中兩國此前在貿易議題上爆發報復性關稅戰，但在5月達成協議，建立為期90天的「休戰期」，承諾相互撤回3位數的懲罰性關稅，以緩和緊張局勢。

然而，雙方在關鍵稀土礦物出口管制的解除上進展遲緩，以及華府撤銷與中共有關聯或從事敏感領域研究的中國留學生簽證等問題上，仍存在嚴重分歧。

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