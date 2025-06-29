美前國安顧問佛林：中共發生權力更迭 習近平恐已失勢

2025/06/29 23:01

中共發生權力更迭，習近平恐已失勢。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中南海政局動盪，中共總書記習近平是否已經大權旁落引發國際關注。美國總統川普第一個總統任內的首任國安顧問佛林（Michael Flynn）6月27日在X平台發文指出，「注意！中共顯然正在發生權力更迭。中國觀察家需要密切關注中共核心成員，尤其政府和國家安全部門的官員失去信心」，並形容中共領導層的變動造成的後果是巨大的。

佛林的發文還搭配了2張圖，一張是中共官員在人民大會堂開會的場景；另外一張圖包括丁薛祥（中共中央政治局常委）、陳吉寧（上海市長）和張又俠（中共中央軍委會第一副主席）3人，引發外界聯想。其中，丁薛祥被擺放在中間，似意指為總書記「一尊」地位，陳吉寧應是總理人選，而張又俠入常委，很可能是接任中央軍委主席。

佛林曾任美國陸軍中將、美國國防情報局局長、國家安全顧問，為美軍的最高情報頭子，有網友認為，他的爆料肯定有很大的準確性。

近來，有關習近平大權旁落、身體健康出現危機等，已經被種種跡象所佐證，隨之而來的各種接班人人選的猜測就在坊間輾轉流傳。

習近平軍系人士 先後落馬

據各方消息分析，習近平原本想用苗華、何衛東這兩個重要親信來看管軍隊，因此藉反腐敗的名義清洗張又俠的人馬，藉機扳倒軍委第一副主席張又俠，結果遭到張又俠及背後元老的反擊，苗華今年6月被免去中央軍委會委員，中央軍委會副主席何衛東今年3月下旬因為涉及貪腐被帶走調查，迄今下落不明。

目前張又俠已完全主掌軍權，雖然習近平依然掛著軍委會主席的名號，實際已經名存實亡，軍內還沒倒台的高級將領都倒向了張又俠。

因此，佛林發的貼文中，中共新領導班子核心3人組有張又俠，應該是意料之中。

美國前國安顧問佛林在X平台發文說，「注意！中共顯然正在發生權力更替」，暗示丁薛祥（中共中央政治局常委）將接下總書記。右為陳吉寧（上海市長）、左為張又俠（中共中央軍委會第一副主席）。（取自X平台）

丁薛祥接中共總書記 傳聞不斷

至於丁薛祥接任中共總書記，此前也有不少傳聞。先前有爆料消息稱，汪洋、胡春華、丁薛祥3人將競爭總書記。據說，習近平與反習派討價還價，如果要他退位，就要丁薛祥接總書記。但張又俠不同意由習近平做後台的丁薛祥接班，隸屬團派的胡錦濤和溫家寶溫力薦汪洋或胡春華接班，張又俠也表示支持。

對於上海市長陳吉寧，有北京消息稱，因為他投靠了胡錦濤，可能當總理。

傳胡錦濤幕後操縱 習近平疑健康不佳

此外，美國前駐百慕達大使、曾在北京對外經濟貿易大學任教的史雷頓（Gregory W. Slayton），6月28日在《紐約郵報》發文，細數習近平近來顯露出即將下台的可疑跡象。

文章指出，從過去幾個月以來情況來看，習近平下台的局勢可能已迫在眉睫，中共大老們正在幕後操縱一切，包括在2022年中國共產黨第二十次全國代表大會上被習近平羞辱的胡錦濤。

文章說，習近平下台的傳聞早已存在，但從來沒有那麼明顯過，如今有數十名擁護習近平的解放軍高層遭到清洗甚或離奇死亡，全被其他派系的將領所替代，軍方實際掌控者是曾幫助習近平但又和他鬧翻的張又俠。

文章表示，習近平也被懷疑健康狀況不佳，很可能在今年8月的中共第二十屆中央委員會第四次全體會議卸任，或者只擔任象徵​​性的職務。

其他跡象包括習近平父親習仲勳位於陝西省富平縣的紀念館，於今年5月開館時突然棄用習仲勳的冠名，而是更改成「關中革命紀念館」。此外，今年5月底至6月初大約2個星期的時間裡，都是由其他中共高層接待外國政要，習近平本人離奇消失，中共黨報《人民日報》這段期間也不再刊載習近平相關訊息。

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