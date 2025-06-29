豪雨來襲 四川重慶發布最高等級紅色山洪預警

中國官方今晚對四川東部、重慶西部局部地區，發布等級最高的紅色山洪災害氣象預警。（圖擷自中國中央氣象台）

2025/06/29 22:01

〔中央社〕鑑於豪雨區域從廣西、貴州轉向四川，中國官方今晚發布等級最高的紅色山洪災害氣象預警，指今晚8時至明晚8時受豪雨影響，四川東部、重慶西部局部地區山洪爆發的可能性很大，因此發布紅色預警，並對雲南東北部等地也發布橙色預警。

界面新聞報導，中國水利部和中國氣象局今晚6時共同發布山洪災害氣象預警，預警時間範圍為29日晚間8時至30日晚間8時。其中，等級最高的紅色山洪災害氣象預警範圍，涵蓋四川省東部12個縣級行政區及重慶市西部的大足、榮昌二區，預警並指這些地區發生山洪災害的可能性「很大」。

請繼續往下閱讀...

此外，等級第二高的橙色山洪災害氣象預警，範圍涵蓋四川省東部另外12個縣級行政區、重慶市西部的永川區，以及雲南省東北部的威信、鎮雄二縣，預警並指這些地區發生山洪災害的可能性大。

根據這項發布，被列為等級第三高的黃色山洪災害氣象預警及第四高的藍色山洪災害氣象預警，分別涵蓋中國各地52個及47個縣級行政區，其中四川、雲南、重慶仍占多數，貴州、陝西、甘肅、吉林等省也有部分縣級行政區被納入預警範圍。

中國水利部和中國氣象局表示，其他地區也可能因局部地區短時間內的強降雨引發山洪災害，各地要注意做好實時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

在此之前，四川境內28日起便持續降下豪雨，省會成都今早更包辦中國全境每小時雨量前3名，且打破全市單日降雨歷史紀錄，市內因此嚴重積水，更有地鐵站出現如瀑布般的漏水，並有社區地下車庫在半小時內就被雨水灌滿，造成50多輛車泡水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法