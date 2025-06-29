印太面臨中國網路威脅 智庫籲美建立「網路護盾」、擴大對台合作

美智庫報告建議美國與印太地區關鍵盟友強化合作，應對中國網路安全威脅。（路透）

2025/06/29 21:18

〔編譯林家宇／綜合報導〕華盛頓智庫「新美國安全中心」（CNAS）針對印度－太平洋地區當前及未來的網路安全情勢提出調查報告，警告區域內面臨來自中國、北韓與俄羅斯與日俱增的網路威脅，所帶來的後果取決於華府及其印太盟友後續數年內所作出的抉擇，呼籲美國建立「網路護盾」（Cyber Shield）同盟，強化抵禦惡意國家網路行動。

報告指出，北京近年積極利用網路空間的灰色地帶，從事更加廣泛的行動來獲取影響力，形塑區域常態及權力架構。中共的網路侵略性近期急遽升高，以間諜行動、智慧財產權竊盜和資料滲透為主的傳統策略，結合假訊息、影響力行動及預先部署基礎建設等新式戰略，加上快速卻具不確定性的人工智慧（AI）發展，可能進一步使網路空間的平衡以無法預測的潛在危險路線，倒向更具攻擊性的一端。

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報告呼籲美國發起「網路護盾」同盟，強化聯合應對及資源來對抗惡意國家網路行動；大幅擴張軍事網路參與及能力建構，闡明法律與政策架構促使擴大印太區域內的「前進追捕」與「前進防禦」行動；加大與台灣的聯合軍事網路安全合作；透過「台灣安全合作倡議」（TSCI）置防衛網路安全能力條款於優先。

報告另建議台日韓菲推行政府部門網路安全行為規範，例如多重驗證及禁止使用私人裝置辦理公務；優先增加網路安全防衛支出及投資，強化威脅偵測及攻擊能力，取得尖端AI及雲端網路防衛資源；闡明法律與政策框架允許美國網路司令部前置部署；發展結合情報、網路、外交和經濟工具的整體化戰略，更有效地辨識、阻絕、擾亂及應對來自海外的惡意影響。

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