重大突破！中國「雙爹鼠」生下小鼠 還有機會當阿公

實驗室的小鼠是推動生命科學研究的關鍵。近期一項關於哺乳動物繁殖的重大突破，便是在小鼠模型上取得成功。示意圖。（路透檔案照）

2025/06/29 20:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕哺乳動物的繁殖規則，正被一項新的科學突破所挑戰。根據科學新聞網站《IFLScience》報導，中國上海交通大學的研究團隊近日創下世界首例，在無需雌性基因的情況下，成功培育出由「兩個爸爸」的精子結合而成、且長大後完全具備生育能力的雄性小鼠。這項成果不僅為理解哺乳動物的繁殖機制開啟了新的一頁，也為再生醫學與物種保育等領域，帶來了新的應用想像。

改造蛋白質 對胚胎「微調」

這項研究由上海交大韋延長教授領導，整個過程如同一次精密的基因手術。團隊先將兩枚雄鼠的精子，注入一個已被移除細胞核的空卵細胞中，接著利用一種改造過的CRISPR蛋白質，對胚胎DNA進行「微調」。

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實驗250個胚胎 僅2隻小鼠活至成年

根據6月26日發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究內容，在植入超過250個這樣的胚胎後，最終有兩隻雄性小鼠成功存活至成年。這兩隻小鼠不僅外觀與體重完全正常，更成功地與雌鼠交配，繁衍出自己的後代，寫下了科學史上的新里程碑。

過去，科學家在嘗試「同性繁殖」時，始終會撞上一道名為「基因印記」（Genomic imprinting）的天然高牆。簡單來說，在正常胚胎發育時，某些來自父親或母親的特定基因會被自動「關閉」，以確保發育平衡。若胚胎只有單一性別的基因，這個平衡就會被打破，導致發育失敗。

今年稍早，雖有其他團隊透過「修改」DNA的基因編輯技術，造出能存活的雙父小鼠，但牠們全都無法生育。此次上海交大團隊的突破點，在於採用了更精妙的「表觀遺傳學編輯」技術。

所謂「表觀遺傳」，指的便是在不改變DNA序列（基因密碼本身）的前提下，透過在DNA上添加或移除化學標記（如同為基因裝上「開關」），來決定一個基因要被「開啟」還是「關閉」。這次研究正是透過這種方式，精準地關閉那些會阻礙「雙父」胚胎發育的基因，從而繞過這道天然屏障。

雖然這項成果意義重大，但科學家們強調，要將其應用於人類仍遙不可及。研究人員指出，此技術若轉用於人類，將需要大量的卵子與代理孕母，且成功率極低，在倫理與實務上都面臨巨大挑戰。

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