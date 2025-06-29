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    專家指川普「戰略失敗」 伊朗製造核彈意願正在上升

    在黎巴嫩貝魯特伊朗大使館前，支持伊朗的黎巴嫩民眾高舉伊朗最高領袖哈米尼的畫像和伊朗國旗。（歐新社）

    在黎巴嫩貝魯特伊朗大使館前，支持伊朗的黎巴嫩民眾高舉伊朗最高領袖哈米尼的畫像和伊朗國旗。（歐新社）

    2025/06/29 20:36

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管美國總統川普一再宣稱，美軍已「徹底摧毀」伊朗主要核設施，但英國衛報旗下《觀察家報》29日引述多位專家指出，美國此次攻伊是戰術成功、戰略失敗，可能反而增強伊朗製造核彈的意願。

    美國卡內基國際和平基金會資深研究員、《新核武時代》（The New Nuclear Age，暫譯）一書作者潘達（Ankit Panda）表示，美軍快狠準轟炸伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕核設施，「從戰術上看，這些軍事行動令人印象深刻，但從戰略上講，它們徹底失敗，未來數月乃至數年的證據將證明這一點」。

    聯合國裁軍研究所資深研究員迪夫薩拉爾（Abdolrasool Divsallar）表示，深埋山體下的福爾多和納坦茲內部的隧道設計，旨在抵禦威力更強的核武攻擊，「美軍的攻擊可能會損壞豎井或部分隧道，但不太可能導致整個設施癱瘓。攻擊或許會造成輕微損壞，但有可能在短時間內恢復」。

    迪夫薩拉爾直言，核設施遭受一些破壞，並未使伊朗的核計畫推遲數年，也許只有幾個月，「最大的風險是，（伊朗）製造核彈的理由和意願正在增加」。

    前伊朗外交官兼核談判代表團發言人穆薩維安（Seyed Hossein Mousavian）認同道，「他們（西方）無法摧毀知識和技術專長」。聯合國轄下國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西28日也抱持同樣看法，稱伊朗可能數月內就能重新生產濃縮鈾。

    潘達表示，世界對伊朗核計畫不夠了解，所有遭到轟炸的設施都在5月底經過IAEA查核，「我們之所以知道400公斤高純度濃縮鈾失蹤，是因為IAEA知道它的存在」。潘達提醒，這400公斤濃縮鈾是伊朗「目前擁有最寶貴的資產」，可製成簡易爆炸裝置進行測試。

    潘達補充道，伊朗還擁有其他地下設施，包括龐大的隧道網路，「這不是轟炸能解決的問題」。

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