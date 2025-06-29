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    美參院驚險通過程序投票 川普大而美法案進入辯論

    厚達940頁的美國聯邦參議院版「一項大而美法案」，將於今天深夜正式展開辯論。（路透）

    厚達940頁的美國聯邦參議院版「一項大而美法案」，將於今天深夜正式展開辯論。（路透）

    2025/06/29 20:29

    〔中央社〕美國共和黨籍聯邦參議員今天以些微優勢通過程序性投票，參院要就總統川普「大而美法案」展開辯論。該法案對川普第2任期施政計畫至關重要，他亟欲在7月4日前將之簽署成法。

    法新社報導，川普（Donald Trump）希望藉由「一項大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）鞏固政治遺產，該法案將延長他即將到期的第一個總統任期減稅措施，規模高達4兆5000億美元，並加強邊境安全。

    然而，放眼明年國會期中選舉的共和黨議員對這項法案抱持歧見。法案可能導致數以百萬最窮困的美國民眾失去醫療保險，並使美國赤字增加逾3兆美元。

    美聯社和英國廣播公司（BBC）報導，厚達940頁的聯邦參議院版「一項大而美法案」於昨天午夜前不久公布。該版本為了弭平共和黨內部歧見而做出一連串修改，例如提供鄉村地區醫院更多資金。

    儘管如此，共和黨要獲得足夠票數推動法案仍相當不易。

    在部分共和黨參議員堅持下，「一項大而美法案」的程序性投票一度延遲，川普還因此在社群媒體發文抨擊，不過參院最後仍於今天深夜就法案正式展開辯論。

    在程序性投票中，參議員們以51票支持、49票反對的些微差距，通過就該法案展開辯論的動議。有2位共和黨參議員與民主黨陣營同一陣線，投下反對票。

    川普持續敦促共和黨盡快通過「一項大而美法案」，好讓他能於7月4日美國獨立紀念日前將之簽署成法。

    同時，民主黨籍的參議員們表示，將拖延程序以抗議這項法案。民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）曾指出，在參院展開辯論並可能進行最終表決之前，民主黨會要求共和黨議員唸出將近千頁的法案文本。

    這項法案目前僅需簡單多數即可在參議院通過，共和黨在100席次的參院擁有53席，加上可於票數平手時投下決定票的副總統范斯（JD Vance），共和黨只能承受3人倒戈。

    如果參議院表決通過，法案將送回聯邦眾議院尋求批准，共和黨在眾院也只能承受少數議員跑票。

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