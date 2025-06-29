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    遊韓注意！首爾地鐵漲價 基本價多150韓元

    6月28日起，首爾地鐵票價上漲。（法新社）

    6月28日起，首爾地鐵票價上漲。（法新社）

    2025/06/29 22:15

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾、仁川、京畿道等首都圈，地鐵普通票使用交通卡的基本價，28日起上調150韓元（約合新台幣3.2元），調整後為1550韓元（約合新台幣33元）。

    韓聯社》報導，首爾市政府表示，除了普通票之外，青少年票使用交通卡的票價，也上漲了100韓元（約合新台幣2.1元），調整為900韓元（約合新台幣19.2元）。

    不過，若是以現金支付，普通票及青少年票的金額，均為1650韓元（約合新台幣35元），較原本上漲150韓元。而兒童票無論是使用現金或交通卡，皆從500韓元（約合新台幣10.6元）調漲至550韓元（約合新台幣11.7元）。

    另外，平日的首班車至上午6點30分之間，若使用交通卡進站，則可享有早鳥優惠票。至於調漲後的早鳥優惠票，普通票從1120韓元（約合新台幣23.8元）上調至1240韓元（約合新台幣26.4元）；青少年票從640韓元（約合新台幣13.6元）調漲至720韓元（約合新台幣15.3元）；兒童票則從400韓元（約合新台幣8.5元）調漲至440韓元（約合新台幣9.3元）。

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