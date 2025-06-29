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    台灣女子到越南旅遊 搭郵輪享用自助餐不慎噎死

    台灣1名女子近日到越南遊玩，吃東西時不慎噎到，最後不幸窒息身亡。示意圖，與本文無關。（資料照）

    台灣1名女子近日到越南遊玩，吃東西時不慎噎到，最後不幸窒息身亡。示意圖，與本文無關。（資料照）

    2025/06/29 22:14

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日傳出一名到越南旅遊的台灣女子，在廣寧省（Tỉnh Quảng Ninh）旅遊勝地「下龍灣」（Vịnh Hạ Long）搭乘遊輪，享用自助餐時不慎噎到，在送醫途中窒息身亡。

    根據《越南快訊》報導，一名來自台灣的68歲女子，近日到被列為聯合國教科文組織世界遺產的下龍灣遊玩，本月27日搭乘觀光遊輪賞美景，當天上午9點30分（台灣時間27日上午10點30分）在享用船上提供的自助餐時突然失去意識，急救人員過了約莫20分鐘（台灣時間27日上午10點50分）後到達碼頭，發現患者喉嚨內有大量食物和消化液，脈搏不規則。

    在被送到最近的下龍市白齋醫院（Bai Chay Hospital）途中，急救人員對女子施以心肺復甦術，但已失去生命跡象，到院搶救約75分鐘仍回天乏術。目前該名女子的遺體已被送到下龍市殯儀館。

    有目擊者透露，該名女遊客在享用自助餐時，疑似吃了類似糯米糕的東西後出現異狀，船上有人馬上進行急救，但受害者只是咳血，當遊輪緊急返回到岸邊時，女子已經失去意識。

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