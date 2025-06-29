避險基金大亨巴斯：中經濟危機四伏 美應防中對台蠢動

美國避險基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）。（路透檔案照）

2025/06/29 19:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕向來看空中國經濟的美國避險基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）近日受訪表示，中國目前面臨史上最嚴重的經濟危機，而且中國政府將無法從這場衰退中恢復過來，並警告讓中國輕易接管台灣，將對美國構成攸關生存的國安危機，美國應該向北京釋出明確訊號，一旦中共政權對台灣發動軍事行動，美國將切斷中國使用美元體系的權限。

美國媒體《EpochTV》的「美國思想領袖」節目6月26日播出對巴斯的訪談，他說：「沒有任何措施能幫助中國脫離經濟的困境。他們正面臨房地產危機、銀行業危機、青年失業危機，現在他們還得擔心經常收支問題。」

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巴斯指出，美國關稅措施和美中貿易下滑威脅著中國的經濟優勢，即中國對美國的貿易順差。

中國海關最新公布的數據顯示，今年5月中國對美國的出口較去年同期暴跌35%。巴斯表示：「中國曾經的亮點如今受到質疑，我真的很驚訝它沒有下跌得更多。」

中國還遭受了資金外逃的嚴重打擊。巴斯表示，2024年中國經歷了外國直接投資（FDI）和各類金融資產投資的巨額流出，總額約達5000億美元（約新台幣14.6兆元）。

中國也面臨不可持續的債務問題。巴斯估計，若將中國的主權債務與地方政府融資債務相結合，中國的債務占GDP（國內生產總值）比重約為350%，考慮到各種經濟挑戰，這非常難管理。

巴斯指出，中國金融危機的另一個指標是中國債市的表現。截至6月27日，中國10年期公債殖利率約為1.64%，而美國10年期公債殖利率為4.26%，相差逾2倍。他指出：「中國政府非常擅長對他們想說謊的事情說謊，但債市說了實話，債市表明中國正處於經濟寒冬。」

中國的經濟困境已持續好幾年，主要因為恆大和碧桂園等大型房地產開發商的崩潰，而房地產占中國GDP比重超過2成。其中，恆大在2021年陷入嚴重財務危機，積欠供應商、債權人和投資人約達1.97兆元人民幣（新台幣8兆元），引爆中國這波房地產危機。

此外，中國失業率居高不下，今年4月中國16至24歲不含在校生的青年失業率仍高達15.8%；更令人擔憂的是，今年5月中國消費者物價指數（CPI）連續第4個月負成長，而規模以上工業企業利潤較年減9.1%，凸顯中國的通縮壓力加劇。

目前，美國仍在某些產品的供應方面依賴中國進口，尤其是稀土和藥品原料。巴斯表示，儘管這成為中國的籌碼，但美國透過對全球美元體系的控制，保留了最終的王牌，「他們無法用人民幣在全球購買東西，因為沒有人會接受一種他們不信任或無法自由交易的貨幣」。

巴斯指出，美國應該向北京釋出明確訊號，一旦中共政權對台灣發動軍事行動，美國將切斷中國中國使用美元體系的權限。他說：「我們都應該採取威懾措施，力求阻止中國對台灣採取軍事侵略行動。與其讓我們英勇的男女軍人乘坐航空母艦戰鬥群進入台灣海峽，與中國爆發軍事衝突，不如先採取這樣的行動。」

巴斯還說，川普總統最近決定轟炸伊朗3處核設施，引起了中國的注意，「我敢打賭，這件事動搖了中國對戰爭的看法」，並說他相信伊朗局勢將會讓中國在對台灣採取更具軍事侵略性的行動之前「三思而後行」。

巴斯指出，中共政權的最終目標是突破第一島鏈和第二島鏈，並將軍事力量投射到遠至舊金山。台灣位於第一島鏈的核心位置，這條島鏈從日本南部的九州延伸至菲律賓，再到馬來半島。第二島鏈則從日本經過關島，一直到密克羅尼西亞。巴斯警告，允許中國輕易接管台灣， 將對美國構成攸關生存的國安危機。

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