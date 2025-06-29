香港街頭抗爭已死！ 「社民連」悲壯宣布解散

香港社會民主連線（社民連）前黨主席岑子杰29日在記者會上，宣布這個香港最後的街頭抗爭政黨，因巨大政治壓力而被迫解散，象徵一個時代的悲壯落幕。（歐新社）

2025/06/29 19:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港公民社會的寒冬，再迎來一個令人心碎的時刻。根據《美聯社》報導，香港最後一個仍敢於不時走上街頭抗議的民主派政黨「社會民主連線」（社民連），於29日宣布，因面臨巨大的政治壓力，在別無選擇下決定解散。這標誌著一個時代的終結，香港曾經充滿活力的街頭抗爭政治，至此正式落幕。

社民連主席陳寶瑩在記者會上數度拭淚，她表示，解散是經過審慎考量後的沉痛決定，特別是考慮到對成員與戰友可能帶來的後果。她拒絕詳細說明所受壓力，但強調社民連近年來已為香港的民主運動做出貢獻。

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「我們對得起我們的初衷，沒有辜負入獄手足的託付，」陳寶瑩說，「雖然我們現在被迫解散，問心有愧，但我們別無選擇。」她直言，隨著北京強推國安法，她相信「一國兩制」原則已名存實亡，變成了「一國一制」。

成立於2006年的社民連，以其左翼立場與相對激進的抗爭策略而聞名。其成員曾向官員或親北京議員投擲香蕉、雞蛋等物品以示抗議，其黨綱主張非暴力抗爭，但不迴避肢體衝突，這使其在傳統泛民主派中獨樹一格。其任職最久的立法會議員，正是陳寶瑩的丈夫、人稱「長毛」的梁國雄。

隨著2019年反送中運動後的全面鎮壓，社民連的核心成員也相繼被捕入獄。去年，梁國雄與前黨主席岑子杰，因在「泛民主派初選案」中扮演的角色，分別被依國安法重判。

分析指出，在國安法的制度性清洗下，香港反對派組織的存續條件已全面崩解。從支聯會、民陣到蘋果日報等公民團體與媒體相繼倒下，如今連最後堅持街頭路線的社民連都宣告解散，象徵著香港的公民抗爭，已從有組織的制度性參與，被迫轉向個人化、更為零散的抵抗形態。

近年來，在政治影響力歸零、銀行帳戶被取消的困境下，社民連依然是唯一堅持街頭身影的民主派政黨。就在本月12日，陳寶瑩等人才剛因街站活動而被法庭裁定罪成罰款。

在記者會的最後，陳寶瑩與其他成員一同高呼口號，她哽咽地說：「前路絕不容易。我希望每個人都能像餘燼、像飛散的火花，無論多麼微小，都繼續帶著光，讓光存活下去。」

社民連主席陳寶瑩在記者會上數度拭淚。（歐新社）

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