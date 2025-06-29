蕭美琴遭中外交官威脅 前日本防衛副大臣籲保障台駐日人員安全

前日本防衛副大臣中山泰秀張貼與副總統蕭美琴的合照。（翻攝自中山泰秀臉書）

2025/06/29 18:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕副總統蕭美琴去年訪問捷克時，遭中國外交人員闖紅燈逼近尾隨，險釀車禍，引發各國譁然。前日本防衛副大臣中山泰秀29日發文，對此表達「強烈的憤怒與危機感」，譴責中國違反國際秩序，並呼籲日本政府應採取行動，確保台灣駐日人員的安全，並藉由建立「不受歡迎人物名單」，約束中國破壞國際規範。

中山泰秀在部落格張貼他與蕭美琴的合照，強調中國外交官竟然對他國副總統做出甚至可能危及性命的行為，已不再只是對台灣構成威脅的「外交越界」，更是對「維也納外交關係公約」及國際秩序的公然挑戰。

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中山指出，中國藉由外交特權從事干預與騷擾行為，早已突破文明底線，呼籲日本政府比照給予其他國家外交使節的待遇，為台灣駐日人員所屬車輛核發專用的「藍色車牌」，並給予對等的外交安全保障，以確保其人身安全不受政治壓力或騷擾威脅。

中山強調，外交應尊重彼此體制與主權，並以信任與克制為基礎，但中國正在世界各地，甚至在日本境內，破壞此一原則。他建議應根據法律，考慮對違規的中國外交官發出「不受歡迎人物」（persona non grata）通告等措施，以維護以信任為基礎的國際秩序。

中山指出，中國外交官的逾矩行為，絕非只發生在日本以外的其他國家。事實上，中國對日本內政的滲透與干預問題日趨嚴重，例如2023年11月，中國駐大阪總領事館在社群平台X發文，公開呼籲支持特定政黨（令和新選組），違反「維也納領事關係公約」第41條，即「外交官應遵守駐在國的法令，不得干預內政」。

此外，今年6月，中國駐大阪總領事館又在社群媒體上發文，將以色列與納粹德國相提並論，遭以色列駐日大使館強烈抗議。

中山還列舉中國外交官在其他國家的類似爭議事例，包括中國駐加拿大外交官2023年被指向關注維吾爾人權議題的國會議員家屬施壓，遭到驅逐；2022年中國駐英國曼徹斯特總領事館人員，將示威者強行拉入領事館內毆打；2020年在斐濟，未獲邀請的中國外交官闖入台灣舉辦的慶祝活動，爆發肢體衝突，導致台方人員受傷等。

在此之前，2019年中國駐美國外交官闖入美軍基地，涉嫌從事間諜活動，最終被驅逐出境；2019年中國駐瑞典大使對媒體揚言，「我們會給朋友美酒，給敵人霰彈槍」，恐嚇言行引發激烈抨擊。

中山泰秀部落格文章網址：https://ameblo.jp/nakayamayasuhide/entry-12913409921.html

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