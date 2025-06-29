為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國南方洪水轉移至四川 成都降雨創紀錄嚴重積水

    中國貴州接連發生洪水，許多建築被淹在急流之中，今天豪雨區已轉向四川一帶，成都成為全中國暴雨核心區。（路透）

    中國貴州接連發生洪水，許多建築被淹在急流之中，今天豪雨區已轉向四川一帶，成都成為全中國暴雨核心區。（路透）

    2025/06/29 17:54

    〔中央社〕中國南方近來豪雨成災，成為重災區的貴州榕江雖在今天終止防汛應急響應，但市面已滿目瘡痍。而四川繼貴州後成為豪雨災區，成都3個地區今早降雨量更高居全國前3名，多地嚴重積水，中國官方已提升四川的警戒等級，列入新一波防災重點。

    連日飽受豪雨肆虐的榕江縣，日前已數度發布全城警報，最近一次更要求洪災危險區居民全數撤離，大批民眾連忙攜帶家當撤離家園，造成交通壅塞。而當地洪水雖已退去，縣府並在今天上午宣布終止防汛應急響應，轉入常態化防汛工作，但根據網傳畫面，榕江縣城區及部分鄉鎮街道滿是淤泥及垃圾，滿目瘡痍。

    綜合中國媒體報導及網路訊息，原在貴州一帶的豪雨區昨天開始向四川境內轉移。截至今早7時，中國全境2569個國家級氣象觀測站中，位在成都的郫都、溫江、雙流位居全國每小時降雨量前3名，而郫都全日累計降雨量更達286毫米，已打破2013年創下的215毫米紀錄。

    報導指出，成都今天取代貴州榕江，成為全中國暴雨核心區。其中，成都地鐵天府三街站內出現有如瀑布般的漏水，大批工作人員連忙堆放沙包擋水；而成都高新區一處社區的地下車庫在短短半小時內就被雨水灌滿，造成50多輛車泡水；而錦江區更出現外送員用橡皮艇送餐的畫面。

    因應豪雨來襲，加上氣象預報指出，四川盆地從今早到明早將普遍降下中到大雨，部分地方更有豪雨及大豪雨，甚至有特大豪雨及強烈陣風等天氣，四川省防汛抗旱指揮部今天上午11時啟動4級防汛應急響應；而四川省水利廳也同時將洪水災害防禦4級響應升至3級。

    氣象單位並評估，未來3天四川東部恐有強降雨過程，局部地區雨量恐創新高。因此，中國自然資源部也自今天上午10時針對四川省啟動地質災害防禦4級響應。

    除四川外，中國氣象單位預測，今明兩天四川盆地、甘肅東南部、陜西南部、重慶大部等地有大到豪雨，部分地區恐有大豪雨乃至特大豪雨。中國氣象局今天因此將重大氣象災害（暴雨）應急響應從4級提升為3級。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播