靳東飾演習仲勛獲最佳男主角 網酸：誰敢不給「太上皇」面子？

中國知名演員靳東在電視劇《西北歲月》中飾演習近平父親習仲勛，獲得最佳男主角，引發牆外熱烈討論。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/06/29 19:20

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由中國廣電總局、官媒《央視》、上海市政府聯合主辦的「上海電視節白玉蘭獎」，本月27日舉行頒獎典禮，其中知名演員靳東在電視劇《西北歲月》中飾演中華人民共和國開國元老、中國國家主席習近平父親習仲勛，獲得最佳男主角，引發牆外熱烈討論，不少人狠酸「誰敢不給太上皇頒個最佳獎項！」

《西北歲月》是一部2024年開播的中國革命題材電視劇，由中國廣電總局、《央視》指導創作，講述習仲勛從投身革命到「五馬進京（即1952年9月，時任中共中央主席毛澤東將中華人民共和國成立初期的五個行政大區地方局書記高崗、饒漱石、鄧子恢、鄧小平、習仲勛，調入北京削弱地方權力，乃中華人民共和國成立初期中央集權的重大事件）」為止的前半生事跡。

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靳東在劇中飾演習仲勛，他在2020年獲得中共官方認證「國家一級演員」，且是中國人民政治協商會議全國委員會委員。本月27日「上海電視節白玉蘭獎」頒獎典禮登場，靳東以《西北歲月》獲頒最佳男主角。

旅義華僑作家李穎在X平台「李老師不是你老師」發文分享此事，吸引上百萬人關注，牆外網友紛紛表示，「就問誰敢不給太上皇頒個最佳獎項？」、「誰來演都會是最佳」、「應該得奧斯卡最佳男主角」、「這最佳男主角誰敢搶？」、「現在靳東到外地都是由省委書記接待，演過習仲勳就是皇親待遇」、「唐國強、靳東……當年的小鮮肉終有一天要淪為宣傳機器」、「估計是包子親自選的爹」、「飾爹有功」。

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