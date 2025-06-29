不演了？中國人歸化日籍參選 「用簡中號召同胞」投票給自己

日前傳出，有歸化日籍且預計參家日本大選的中國人，號召已獲得投票權、同樣是歸化日籍的中國同胞選自己，消息引起日本民眾譁然。（圖擷取自@kuniyoshi_shino 社群平台「X」，本報合成）

2025/06/29 18:11

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國共產黨政府被多次爆出，會利用民主國家的選舉制度，指揮海外移民、留學生、配偶等中國籍民眾設法拿到該國投票資格，藉此選出親中政治人物，影響該國對中政策。日前傳出，有歸化日籍且預計參家日本大選的中國人，號召已獲得投票權、同樣是歸化日籍的中國同胞選自己，消息引起日本民眾譁然。

據了解，位於日本靜岡縣東部的熱海市將於2026年舉行市長選舉，在眾多候選人中，有一名「還沒歸化日本籍」、名為徐浩予的中國人表態參選。然而，徐浩予的日語能力極差，平時的言行與觀念更是時常引起日本民眾炎上，像是曾公開聲稱要廢除天皇制與驅逐皇族、立法逮捕掛旭日旗者、主張東京靖國神社永久關閉等。

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2013年取得日本國籍的漫畫家「東雲くによし」（也稱︰孫向文），時常發文討論中國人在日本帶來的危害。他在日前分享3張截圖，指出徐浩予疑似根據《國民動員法》指示，27日在社群平台X（原推特）用簡體中文發文號召「擁有選舉（權）的所有人」，務必團結投票，還透露他在這10來年「累了」，並決定在今夏完成某件事後就要回家了，「只能說，除我之外，更痛苦的同志們辛苦了。」

另外，東雲くによし還分享另一名已歸化日本籍、名為吉永藍（吉永アイ）的中國人，涉嫌濫用職權，利用她身為日本行政書士可調閱民眾戶籍等個資的權力，在網上公開被譽為「日本反送中第一人」平野雨龍（舊名︰平野鈴子）的個資；據了解，平野雨龍與吉永藍一樣，都表態會在7月參選日本參議院議員選舉（東京都選區）。東雲くによし透露，吉永藍目前也積極呼籲其他已歸化日本籍的中國人，務必出門投票給她。

消息曝光後，立即掀起日本網友熱議與不滿，「他們漸漸露出真面目了」、「一群想吞噬日本的支那蝗蟲」、「我認為日本人民絕對必須在7月20日去投票」、「即使已歸化日本籍，他們仍不用日文、反而繼續用中文向同樣歸化日本籍的中國人拉票，這等於他們本質上還是把自己當成中國人，而不是日本人」、「這就是為什麼我們不應該給予在日本的外國人投票權，他們會輕易地投票給那些『對他們有利』的政治人物」。

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