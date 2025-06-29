習近平即將下台？ 美前外交官細數可疑跡象 傳聞由汪洋接任

美國前外交官史雷頓，細數中國國家主席習近平近來顯露出即將下台的可疑跡象。（法新社）

2025/06/29 16:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前駐百慕達大使、曾在中國北京對外經濟貿易大學任教的史雷頓（Gregory W. Slayton），在《紐約郵報》刊出專文，細數中國國家主席習近平近來顯露出即將下台的可疑跡象。

史雷頓專文指出，從過去幾個月以來情況來看，習近平下台的局勢可能已迫在眉睫，中共大老們正在幕後操縱一切，包括在2022年中國共產黨第二十次全國代表大會上被習近平羞辱的胡錦濤（胡當時被強行帶離會場）。

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史雷頓表示，習近平下台的傳聞早已存在，但從來沒有那麼明顯過，如今有數十名擁護習近平的解放軍高層遭到清洗甚或離奇死亡，全被其他派系的將領所替代，軍方實際掌控者是曾幫助習近平但又和他鬧翻的中共中央軍委副主席張又俠。

史雷頓說，習近平也被懷疑健康狀況不佳，很可能在今年8月的中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議卸任，或者只擔任象徵​​性的職務。

史雷頓指出，其他跡象包括習近平父親習仲勳位於陝西省富平縣的紀念館，於今年5月開館時突然棄用習仲勳的冠名，而是更改成「關中革命紀念館」。

此外，5月底至6月初大約2個星期的時間裡，都是由其他中共高層接待外國政要，習近平本人離奇消失，中共黨報《人民日報》這段期間也不再刊載習近平相關訊息。

史雷頓表示，雖然中國官媒後來刊出習近平會見白俄羅斯總統盧卡申科的照片，但照片中的這處官邸過去從未用在國是訪問（他國元首來訪）上，而且隨行人員相當稀少，習近平的翻譯和幕僚皆不在場。

史雷頓說，更離譜的是習近平最近和美國總統川普通話後，中國官媒在行文中竟然沒為習近平冠上正式頭銜，雖然說後續已經更改過來，但如此明顯的疏忽之前從未發生。

史雷頓指出，有傳聞顯示張又俠和中共大老已選擇由汪洋接棒習近平，汪洋曾任中國國務院副總理，2023年被迫卸任全國政協主席並退休，他是由鄧小平提拔出身的溫和改革派，主張自由市場政策和軟性外交。

史雷頓表示，中共若是真的有這樣的決定不足為奇，畢竟在習近平執政下帶來災難性的後果，目前中國總債務超過50兆美元（約新台幣1453兆元）、超過5000萬套房屋閒置、富人階層進行大規模資產移民、失業率達到經濟大蕭條時期的程度，這讓中共高層明白他們需要務實的新領導人，才有可能擺脫如今的亂象。

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