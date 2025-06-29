2週逮數百人！ 伊朗遭以色列嚴重滲透 開始清剿「內賊」

伊朗在以色列密集攻擊中不堪一擊，促使德黑蘭政府開始密集抓捕「內賊」。（美聯社）

2025/06/29 15:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗在「12日戰爭」中不堪一擊，咸認與遭以色列嚴重滲透有關。《紐約時報》28日報導，德黑蘭當局過去2週已逮捕數百名涉嫌擔任間諜或遭滲透的人員，規模之大讓人擔心可能演變成對政治反對派和少數族群的更大範圍鎮壓。

紐時指出，自以色列13日發動攻擊以來，德黑蘭當局一直要求公民警惕任何攜帶行李、夜間佩戴墨鏡，甚至戴帽子（在伊朗並不常見）的人士。當局敦促民眾通報被盜車牌、加蓋的貨車或在非正常時間行駛的貨車，警告這些都可能是內賊活動的明顯跡象。

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與此同時，德黑蘭當局也展開密集搜捕，並動員公眾參與，過去2週估有數百人遭到逮捕，且都是在沒有逮捕令的情況下被拘留，也未獲准見律師。不僅如此，當局還加快審判和處決程序，並迅速通過一項法律，以擴大被判間諜罪人士的死刑適用範圍。

總部位於紐約的伊朗人權中心（CHRI）執行主任根米（Hadi Ghaemi）表示，「伊朗就像一隻受傷的野獸，正在用致命武力追擊國內每一個被認為是威脅的勢力」。

伊朗官員最近出示一些線索，顯示以色列對外情報機構摩薩德（Mossad）得到伊朗當地人員協助。這些線索包括以色列飛彈在伊朗境內組裝和部署的證據，以及在伊朗首都德黑蘭發現的數千架微型攻擊無人機。

伊朗分析人士、獨立地區新聞網站Amwaj.media編輯沙巴尼（Mohammad Ali Shabani）指出，「很明顯，摩薩德在伊朗境內擁有非常廣泛的網絡，其中可能90％都是當地人。最大的問題是，他們是誰？到處都在互相指責」。

儘管伊朗官員幾乎沒有在公開場合承認內部情報全面失誤，但他們正在進行大規模鎮壓，對少數民族、宗教少數族群、反對派人士及外國人的影響尤其嚴重。國際特赦組織對伊朗在幾起案件中出現的快速、極不公平的審判和處決表示擔憂，並稱伊朗最近的行動是「為了展現實力而採取的錯誤行動」。

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