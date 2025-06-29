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    地表最強女跑者！英前國腳為家暴受害者而跑 帶傷橫越澳洲3800公里

    英國前足球員法蘭．亨德爾（Fran Hurndall）29日在雪梨，於支持者的歡呼聲中，完成了橫越澳洲的3800公里長跑。她忍受著傷痛，以60天的成績大幅刷新女性紀錄，並為家暴受害者募款。（法新社）

    英國前足球員法蘭．亨德爾（Fran Hurndall）29日在雪梨，於支持者的歡呼聲中，完成了橫越澳洲的3800公里長跑。她忍受著傷痛，以60天的成績大幅刷新女性紀錄，並為家暴受害者募款。（法新社）

    2025/06/29 15:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕一名英國前足球員，以驚人的意志力完成了橫越澳洲大陸的壯舉。根據《法新社》報導，33歲的英國女子法蘭．亨德爾（Fran Hurndall），在經歷了60天的長跑後，於29日抵達雪梨，完成了從伯斯到雪梨、全長3800公里的極限挑戰，並大幅刷新了女性跑者橫越澳洲的最快紀錄。

    亨德爾的團隊表示，她在挑戰過程中，飽受阿基里斯腱損傷與腳部水泡感染的折磨，但依然堅持了下來。她最終的成績，比2023年由前一位女性紀錄保持人所創下的時間，足足快了17天。

    這次長跑的主要目的，是為家庭暴力受害者募款。亨德爾在完成挑戰後發表聲明說：「這趟長跑是一趟瘋狂的旅程，身心上的掙扎令人難以置信。」

    但她接著話鋒一轉，強調：「然而，我所經歷的這一切，與那些每天生活在家暴威脅下的女性們所面臨的掙扎相比，根本不算什麼。」

    亨德爾的團隊表示，他們計畫將這次的成就，正式向金氏世界紀錄（Guinness World Records）提出認證申請。

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