全球最乾燥地區下雪了！ 智利沙漠罕見出現「銀白大地」

〔即時新聞/綜合報導〕位於智利北部的阿他加馬沙漠(Atacama),受到地形、氣候等綜合因素影響,年雨量不到幾毫米,甚至有著400多年未曾下雨的歷史紀錄,因此有著「地球上最乾燥的地方」之稱。不過在本月26日,當地居民睡醒後發現,室外罕見降下皚皚大雪,讓原本黃沙滾滾的乾燥沙漠,變成銀白色大地。

綜合外媒報導,設置在智利高山海拔2900公尺的ALMA天文台透露,儘管天文台附近的海拔超過5000公尺的查南托高原(Chajnantor plateau)常下雪,但天文台的主設施地點,在過去10年中從未下過雪。根據ALMA天文台最新分享的影片,可見廣闊區域出現降雪,不論是道路旁的土地或設施附近的地面上,都明顯可見白色的雪。

ALMA天文台直呼,「這令人難以置信!世界上最乾燥的阿塔卡瑪沙漠被白雪覆蓋。」另外,根據聖地牙哥大學氣候學家科爾德羅(Raul Cordero)透露,雖然現階段把阿他加馬沙漠的降雪現象與氣候變遷聯繫起來還太早,但根據氣候模型顯示,阿他加馬沙漠降雪等類似事件,在未來可能變得更加頻繁。

報導指出,阿他加馬沙漠大部分地區位在智利境內,是地表最乾燥的非極性沙漠,年均降水量約為15毫米。此外,由於這個沙漠土壤是紅褐鐵鏽色,環境酷似火星的等特色聞名,因此美國太空總署(NASA)曾在此處測試火星探測器。

