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    川普誤判？ IAEA：伊朗可能「數月內」有能力再生產濃縮鈾

    IAEA署長葛羅西表示，伊朗可能幾個月內就能重新生產濃縮鈾。（法新社）

    IAEA署長葛羅西表示，伊朗可能幾個月內就能重新生產濃縮鈾。（法新社）

    2025/06/29 14:28

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和以色列轟炸伊朗核設施後，均稱伊朗核計畫已倒退數十年。然而，聯合國轄下「國際原子能總署」（IAEA）署長葛羅西警告，伊朗可能在「數月內」就能重新開始生產濃縮鈾，且部分濃縮鈾庫存可能在美國攻擊前就已轉移。

    以色列和美國接連轟炸伊朗福爾多、納坦茲、伊斯法罕等三大核設施後，伊朗外交部長阿拉奇26日承認設施受到「嚴重破壞」，但葛羅西27日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目採訪指出，伊朗還有其他設施，「幾個月內，他們就能讓幾台離心機運轉、生產濃縮鈾，甚至更快就能開始」。他重申，「沒人可以說一切都消失了、什麼都沒了」。

    另一個關鍵問題是，伊朗在攻擊發生前是否已部分或全部轉移推估408.6公斤的高純度濃縮鈾庫存，這些濃縮鈾純度達60％，高於民用程度，但仍低於90％的武器級。如果進一步提煉，理論上足以製造9枚以上的核彈。葛羅西坦言「不知道這些鈾可能在哪裡」，「有些可能在襲擊中被摧毀，但也有一些可能被轉移，必須在某個時間點釐清」。

    葛羅西強調，伊朗在核子技術方面很先進，「已擁有的知識或能力無法抹殺」，況且伊朗幅員遼闊，很難單純透過軍事手段解除伊朗的核武計畫。

    美國總統川普27日呼籲，應讓IAEA或其他權威機構進入伊朗核設施查核，但伊朗國會已表決暫停與IAEA的合作。川普在29日播出的《福斯新聞》訪問中，再次表明伊朗的濃縮鈾沒有被轉移，「這很難做到，而且我們沒有提前通知。他們什麼也沒動」。

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