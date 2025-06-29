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    惡劣！行李被搜出45公斤違禁品 男旅客竟「踹飛檢疫犬」

    美國一隻5歲大的米格魯檢疫犬佛萊迪（Freddy），24日在華府杜勒斯機場值勤時，遭到旅客當眾攻擊。（圖擷取自「CBP Office of Field Operations 」臉書粉專）

    美國一隻5歲大的米格魯檢疫犬佛萊迪（Freddy），24日在華府杜勒斯機場值勤時，遭到旅客當眾攻擊。（圖擷取自「CBP Office of Field Operations 」臉書粉專）

    2025/06/29 14:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓杜勒斯機場（Dulles airport）驚傳旅客當眾攻擊檢疫犬事件，一名70歲男子在行李內塞滿超過100磅（約45公斤）的違禁食物，在入境檢查時，被現場一隻米格魯檢疫犬查出，未料男子竟惱羞成怒，當場將檢疫犬狠狠踹飛，導致檢疫犬因受傷送去急救，最終這名施暴男子被捕後遭驅逐出境。

    綜合外媒報導，根據美國海關和邊境保護局（CBP）最新調查報告，5歲大的米格魯檢疫犬佛萊迪（Freddy），24日在華府杜勒斯機場值勤時，在一名70歲、來自埃及的男旅客哈米德（Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie）的行李箱旁嗅聞許久，並在確定裡面有不尋常的味道後，佛萊迪立即按照過往訓練，向領犬員做出異狀反應。

    然而，不等佛萊迪向領犬員做出後續反應，牠下一秒便遭哈米德用腳猛力攻擊，力氣大到直接把25磅（約11公斤）重的佛萊迪踹飛到空中。一旁海關官員見狀，迅速將哈米德當場逮捕，之後在他的行李箱中發現多達100磅的違禁食品，內容物包含55磅牛肉、44磅的米、15磅茄子、黃瓜、甜椒玉米種子和草藥。

    CBP表示，受傷的佛萊迪被立即安排送去急診，獸醫發現牠右前肋骨區有挫傷，所幸並未危及生命，不過目前仍在接受獸醫治療中。至於做出暴力行為的哈米德，被捕後遭到拘留，25日出庭坦承傷害執法動物的罪名，最終被法院勒令須支付獸醫醫療費840美元（約台幣2.4萬元）並驅逐出境，目前他已於26日下午搭機返回埃及。

    CBP華盛頓特區華盛頓特區沃夫（Christine Waugh）對此發表聲明，「故意走私超過100磅未申報物品被抓，不代表可以暴力攻擊手無寸鐵的海關人員與檢疫犬，我們非常倚賴警犬夥伴，佛萊迪只是盡責地在執行牠的工作」，沃夫也強調，CBP對於任何惡意攻擊行為絕對不會輕饒。

    來自埃及的70歲男旅客哈米德，在行李內攜帶大量違禁品，被佛萊迪嗅出後，竟惱羞成怒踹飛佛萊迪，事後他當場被海關逮捕，最終被驅逐出境。（圖擷取自@BillMelugin_ 社群平台「X」，本報合成）

    來自埃及的70歲男旅客哈米德，在行李內攜帶大量違禁品，被佛萊迪嗅出後，竟惱羞成怒踹飛佛萊迪，事後他當場被海關逮捕，最終被驅逐出境。（圖擷取自@BillMelugin_ 社群平台「X」，本報合成）

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