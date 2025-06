惡劣！行李被搜出45公斤違禁品 男旅客竟「踹飛檢疫犬」

2025/06/29 14:52

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國華盛頓杜勒斯機場(Dulles airport)驚傳旅客當眾攻擊檢疫犬事件,一名70歲男子在行李內塞滿超過100磅(約45公斤)的違禁食物,在入境檢查時,被現場一隻米格魯檢疫犬查出,未料男子竟惱羞成怒,當場將檢疫犬狠狠踹飛,導致檢疫犬因受傷送去急救,最終這名施暴男子被捕後遭驅逐出境。

綜合外媒報導,根據美國海關和邊境保護局(CBP)最新調查報告,5歲大的米格魯檢疫犬佛萊迪(Freddy),24日在華府杜勒斯機場值勤時,在一名70歲、來自埃及的男旅客哈米德(Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie)的行李箱旁嗅聞許久,並在確定裡面有不尋常的味道後,佛萊迪立即按照過往訓練,向領犬員做出異狀反應。

然而,不等佛萊迪向領犬員做出後續反應,牠下一秒便遭哈米德用腳猛力攻擊,力氣大到直接把25磅(約11公斤)重的佛萊迪踹飛到空中。一旁海關官員見狀,迅速將哈米德當場逮捕,之後在他的行李箱中發現多達100磅的違禁食品,內容物包含55磅牛肉、44磅的米、15磅茄子、黃瓜、甜椒玉米種子和草藥。

CBP表示,受傷的佛萊迪被立即安排送去急診,獸醫發現牠右前肋骨區有挫傷,所幸並未危及生命,不過目前仍在接受獸醫治療中。至於做出暴力行為的哈米德,被捕後遭到拘留,25日出庭坦承傷害執法動物的罪名,最終被法院勒令須支付獸醫醫療費840美元(約台幣2.4萬元)並驅逐出境,目前他已於26日下午搭機返回埃及。

CBP華盛頓特區華盛頓特區沃夫(Christine Waugh)對此發表聲明,「故意走私超過100磅未申報物品被抓,不代表可以暴力攻擊手無寸鐵的海關人員與檢疫犬,我們非常倚賴警犬夥伴,佛萊迪只是盡責地在執行牠的工作」,沃夫也強調,CBP對於任何惡意攻擊行為絕對不會輕饒。

NEW: An Egyptian man has been deported by DHS after he kicked a CBP working beagle named Freddy at Dulles airport on Tuesday. Freddy had detected prohibited agriculture in the man’s luggage. He was kicked so hard he was lifted off the ground & suffered contusions to his rib area.… pic.twitter.com/QEquzFRsHb

Thanks to everyone for their concern about Freddy who was injured while performing his duties at Dulles airport. He was treated by his veterinarian, and is expected to make a full recovery. Here he is enjoying his favorite comfort treat - a Pup Cup! pic.twitter.com/g8phC2DDsT