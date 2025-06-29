惡劣！行李被搜出45公斤違禁品 男旅客竟「踹飛檢疫犬」

美國一隻5歲大的米格魯檢疫犬佛萊迪（Freddy），24日在華府杜勒斯機場值勤時，遭到旅客當眾攻擊。（圖擷取自「CBP Office of Field Operations 」臉書粉專）

2025/06/29 14:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓杜勒斯機場（Dulles airport）驚傳旅客當眾攻擊檢疫犬事件，一名70歲男子在行李內塞滿超過100磅（約45公斤）的違禁食物，在入境檢查時，被現場一隻米格魯檢疫犬查出，未料男子竟惱羞成怒，當場將檢疫犬狠狠踹飛，導致檢疫犬因受傷送去急救，最終這名施暴男子被捕後遭驅逐出境。

綜合外媒報導，根據美國海關和邊境保護局（CBP）最新調查報告，5歲大的米格魯檢疫犬佛萊迪（Freddy），24日在華府杜勒斯機場值勤時，在一名70歲、來自埃及的男旅客哈米德（Hamed Ramadan Bayoumy Aly Marie）的行李箱旁嗅聞許久，並在確定裡面有不尋常的味道後，佛萊迪立即按照過往訓練，向領犬員做出異狀反應。

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然而，不等佛萊迪向領犬員做出後續反應，牠下一秒便遭哈米德用腳猛力攻擊，力氣大到直接把25磅（約11公斤）重的佛萊迪踹飛到空中。一旁海關官員見狀，迅速將哈米德當場逮捕，之後在他的行李箱中發現多達100磅的違禁食品，內容物包含55磅牛肉、44磅的米、15磅茄子、黃瓜、甜椒玉米種子和草藥。

CBP表示，受傷的佛萊迪被立即安排送去急診，獸醫發現牠右前肋骨區有挫傷，所幸並未危及生命，不過目前仍在接受獸醫治療中。至於做出暴力行為的哈米德，被捕後遭到拘留，25日出庭坦承傷害執法動物的罪名，最終被法院勒令須支付獸醫醫療費840美元（約台幣2.4萬元）並驅逐出境，目前他已於26日下午搭機返回埃及。

CBP華盛頓特區華盛頓特區沃夫（Christine Waugh）對此發表聲明，「故意走私超過100磅未申報物品被抓，不代表可以暴力攻擊手無寸鐵的海關人員與檢疫犬，我們非常倚賴警犬夥伴，佛萊迪只是盡責地在執行牠的工作」，沃夫也強調，CBP對於任何惡意攻擊行為絕對不會輕饒。

NEW: An Egyptian man has been deported by DHS after he kicked a CBP working beagle named Freddy at Dulles airport on Tuesday. Freddy had detected prohibited agriculture in the man’s luggage. He was kicked so hard he was lifted off the ground & suffered contusions to his rib area.… pic.twitter.com/QEquzFRsHb — Bill Melugin （@BillMelugin_） June 26, 2025

Thanks to everyone for their concern about Freddy who was injured while performing his duties at Dulles airport. He was treated by his veterinarian, and is expected to make a full recovery. Here he is enjoying his favorite comfort treat - a Pup Cup! pic.twitter.com/g8phC2DDsT — CBP （@CBP） June 27, 2025

來自埃及的70歲男旅客哈米德，在行李內攜帶大量違禁品，被佛萊迪嗅出後，竟惱羞成怒踹飛佛萊迪，事後他當場被海關逮捕，最終被驅逐出境。（圖擷取自@BillMelugin_ 社群平台「X」，本報合成）

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