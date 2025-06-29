同志歷史遭抹除！ 美防長宣布「哈維米克號」新艦名是二戰英雄

美國海軍補給艦「哈維米克號」將被更名為「奧斯卡．彼得森號」。此舉被視為川普政府意圖「重構軍隊文化」的指標性行動，引發了關於歷史詮釋與LGBTQ+權益的激烈政治攻防。（美聯社資料照）

2025/06/29 13:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕備受爭議的美國海軍補給艦更名案塵埃落定。根據英國《衛報》報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前正式宣布，原以同志維權先驅哈維米克（Harvey Milk）命名的軍艦，將更名為「奧斯卡．彼得森號」（Oscar V. Peterson），以紀念這位在二戰珊瑚海海戰中，因英勇行為獲頒國會榮譽勳章的士官長。

赫格塞斯在社群平台X上高調宣布：「我們正將政治移出艦艇命名。」他在附帶的影片聲明中補充：「我們不是用任何政治人物的名字來重新命名，這無關政治運動家，不像前朝政府。相反地，我們是以一位國會榮譽勳章得主的名字來命名。」

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這起更名風波始於今年六月初。當時赫格塞斯依據一份旨在「重建戰士文化」的內部備忘錄，下令將「哈維米克號」的艦名撤除。此舉被外界解讀為川普政府重構軍隊命名文化的最新行動，也是其清除軍中「多元、公平與共融」（DEI）政策象徵的一部分，並在當時引發了巨大爭議。

「哈維米克號」是一艘約翰．路易斯級（John Lewis-class）補給油輪，由歐巴馬政府時期命名，意在向民權領袖致敬。哈維米克本人曾在海軍服役，但因其同志身份被迫退役，他後來成為舊金山市首位公開出櫃的民選官員，但在1978年遭刺殺身亡，是美國近代LGBTQ+平權運動的標誌性人物。

新艦名的主角奧斯卡．彼得森，則代表了傳統的軍人榮譽價值。他在1942年5月7日的珊瑚海海戰中，於服役的「內奧肖號」（USS Neosho）油輪上身負重傷。儘管全身三度灼傷，他仍成功關閉了四個蒸汽管線閥門，保住了艦艇的動力，其英勇行為讓他死後獲追贈國會榮譽勳章。

赫格塞斯的決定，引發了民主黨政治人物與LGBTQ+社群的強烈反彈。前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）批評此舉是「惡意的行為」。加州州長紐森（Gavin Newsom）則痛斥這是「右派的取消文化再次上演」。米克的姪子史都華．米克（Stuart Milk）也表示，更名將成為「一個集結的號角」。

1977年哈維米克（左）當選舊金山市監督委員會委員，負責推動同志權益的法令，是美國同志權利運動先驅，但隔年他不幸與當時的舊金山市長莫斯康（右）同時遇刺身亡。（美聯社資料照）

美國海軍補給艦新艦名主角奧斯卡．彼得森（Oscar V. Peterson）。他因在二戰珊瑚海海戰中的英勇表現，獲追贈國會榮譽勳章，其形象被視為代表了傳統的軍人榮譽價值。（圖取自維基百科）

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