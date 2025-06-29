貝佐斯威尼斯辦婚宴！「最強小三」踢鐵板 千人怒吼「滾出去」

亞馬遜創辦人貝佐斯（右）與未婚妻桑切斯（左）在威尼斯舉行的世紀婚宴，意外成為全球性社會議題的引爆點，引發當地居民大規模抗議。（法新社資料照）

2025/06/29 11:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球首富的世紀婚禮意外點燃威尼斯長久積壓的社會怒火。根據《路透》28日報導，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）在威尼斯舉行婚宴，連日來引發大規模抗議。示威者藉由這位科技鉅子，將他們對大眾旅遊、高昂房租、勞工剝削、貧富不均乃至川普政治的不滿一次宣洩而出。

「沒有貝佐斯的空間！」——這幾天，寫有這句口號的布條，被示威者高高地掛在威尼斯最古老的里奧托橋（Rialto Bridge）上，抗議的烽火與煙霧瀰漫在運河上空。抗議者更在聖馬可廣場鋪開巨幅畫布，敦促這位科技億萬富翁繳納更多稅款。

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這場名為「沒有貝佐斯的空間」的運動，在28日婚禮當天達到高潮，約有千名居民與社運人士走上街頭。運動領袖卡恰里（Tommaso Cacciari）指出，貝佐斯在「實際、物質與政治層面上」，均對川普陣營提供了支持，並認為這是婚禮引爆反感的另一大原因。

這場抗議的背後，是威尼斯長年面臨的深層危機。由於大眾旅遊導致生活成本飆升，其歷史城區的居民，已從50年前的超過10萬人，銳減至如今不足5萬人。

24歲的大學生巴佐利（Alice Bazzoli）批評貝佐斯是個「偽君子」，一面捐款，一面卻讓高污染的私人飛機與遊艇擠滿脆弱的生態系。49歲的在地導演安德里亞．塞葛瑞則直言：「25到35歲準備成家的年輕人，根本負擔不起在威尼斯的生活。」兩人的觀點，共同描繪出在地居民被高昂房租與觀光人潮擠出家園的困境。

儘管威尼斯政商界普遍歡迎這場婚禮帶來的經濟效益，但抗議者認為，貝佐斯所代表的，不僅是奢華本身，更是「透過剝削周遭一切，所獲得的絕對財富的化身」。分析指出，這正是為何他的婚禮，會比2014年喬治克隆尼（George Clooney）的婚禮，引發了遠為巨大的怨恨與更深層的社會矛盾。

示威者在威尼斯地標里奧多橋舉布條並點燃煙霧罐，抗議貝佐斯婚禮奢華擾民。（路透）

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