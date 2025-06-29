泰國總理與柬埔寨前總理通話外洩 數千名抗議者要求辭職

泰國28日數千名民眾聚集在首都曼谷，要求總理貝東塔辭職。（美聯社）

2025/06/29 12:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國28日數千名民眾聚集在首都曼谷，要求總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）針對先前洩漏與柬埔寨前總理韓森（Hun Sen）的通話內容負責辭職。

據《美聯社》報導，事件起因於泰國與柬埔寨的邊界爭議，導致在5月28日的小規模衝突中1名柬埔寨士兵死亡，導致雙方關係愈發緊張，紛紛祭出報復措施。

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28日示威者抗議的內容是來自於日前總理貝東塔與柬埔寨前總理韓森的1通遭洩漏電話錄音，內文指出貝東塔稱處理泰國邊境衝突的軍官為「對手」，卻親切的稱呼韓森為「叔叔」，並承諾會好好的「處理對手」。

通話一流出，全國人民紛紛表達抗議，28日更有數千名抗議人士集中在首都曼谷，據統計，算上其他地區的人，這次事件目前已有約2萬名民眾參加集會，他們揮舞國旗和標語牌，並使用揚聲器批評政府，表達自身訴求要求總理下台。

目前貝東塔正面臨調查，這些調查可能會導致她被解除職務。泰國國家反腐敗委員會辦公室指出，正在調查貝東塔是否有違反總統的職業道德問題，目前尚未透露最終結果決定的時間。

當地憲法法庭則表示，最快在下周決定是否接受罷免貝東塔的請願書。對此貝東塔表示自己並不擔心，並已準備好對抗這些指控的證據。

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