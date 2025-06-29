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    加拿大皇家騎警啟動調查 為以色列作戰的加拿大公民恐涉戰爭罪

    親巴勒斯坦示威者在加拿大抗議，反映了該國國內日益升溫的政治壓力。（美聯社）

    親巴勒斯坦示威者在加拿大抗議，反映了該國國內日益升溫的政治壓力。（美聯社）

    2025/06/29 10:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大與以色列的盟友關係，正因一項敏感的司法調查而面臨考驗。根據《耶路撒冷郵報》29日報導，加拿大聯邦警察機構「皇家騎警」（RCMP），已證實其針對以哈衝突的戰爭罪調查範圍，已從哈瑪斯擴大至可能包含在以色列國防軍（IDF）中服役的以色列裔加拿大人，此舉引發加拿大猶太社群的強烈反彈與憂慮。

    《多倫多星報》於6月初率先披露此事後，加拿大皇家騎警向媒體證實，他們已於2024年初，依據該國《反人類罪與戰爭罪法》，對以哈衝突啟動了一項「結構性調查」。

    儘管皇家騎警強調，這僅是初步的證據蒐集，且「不針對任何特定社群」，但這項行動仍引爆了加拿大猶太社群的怒火。加拿大以色列與猶太事務中心（CIJA）發表聲明痛批：「任何暗示以色列裔加拿大人因其兵役而應被當作目標的說法，不僅是對法律的惡意扭曲，更助長了暴力仇恨。」

    加拿大前駐以色列大使貝爾科維奇（Vivian Bercovici）對此提出質疑。她表示，加拿大過去曾遣返ISIS成員，國內亦有前伊朗革命衛隊官員居住，但據她所知，這是皇家騎警首次選擇對在盟國軍隊服役的雙重國籍公民，進行此類大規模的戰爭罪前期調查，她認為此舉本身就是在傳遞一個政治信號。

    近年來，加拿大對以色列的政策確實出現轉向。在RCMP啟動調查後，加拿大於5月19日與英法共同要求以色列停火；6月10日，更對以色列極右翼國安部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）等人實施制裁；並在6月12日的聯合國大會上，投票支持一項未提及哈瑪斯的決議。

    分析指出，這一系列的外交行動，與加拿大國內日益升溫的親巴勒斯坦政治壓力密切相關。雖然總理卡尼在事後仍會譴責哈瑪斯，並在以色列與伊朗的衝突中重申以色列的自衛權，但這些舉動已難以平息猶太社群對其政府政策轉向的深層焦慮。法律專家也擔憂，若RCMP的調查最終進入起訴階段，將對加拿大的雙重國籍制度與國際刑事司法合作，帶來深遠的衝擊。

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