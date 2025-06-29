又翻臉！川普《大而美法案》參院闖關前夕 馬斯克批「政治自殺」

馬斯克5月30日在白宮橢圓形辦公室與總統川普共同出席記者會時神情凝重。他28日在川普重大法案參院表決前夕，痛批該法案為「政治自殺」，引發外界關注兩人關係再度決裂。（美聯社）

2025/06/29 09:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國總統川普力推的《大而美法案》（One Big, Beautiful Bill Act）即將於美東時間6月29日在參議院展開關鍵表決前夕，他的前盟友、科技鉅子馬斯克（Elon Musk）再度公開砲轟。根據《美聯社》報導，馬斯克痛批該法案將摧毀數百萬個工作機會，並稱其對共和黨而言無異於「政治自殺」，讓原本就緊張的立法闖關過程，再添混亂。

馬斯克28日在其社群平台X上發文，直指這部近千頁的法案：「它對過去的產業提供施捨，卻嚴重損害未來的產業。」雖然法案細節尚未完全公布，但據信內容包含對傳統能源與製造業的進一步稅務優惠，卻可能削減對再生能源及新興科技的研發補助，這正是引發馬斯克激烈反對的主因。

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這場衝突，讓外界再次聚焦於馬斯克與川普之間愛恨交織的關係。馬斯克上個月才剛辭去川普政府的「政府效率部」首長一職，當時川普還盛讚他是「我們這個時代最偉大的天才之一」。不料，離開政府後，他立刻變身為川普這項標誌性法案的頭號批評者。

數週前，馬斯克就已砲轟該法案是「塞滿私貨」、「令人作噁的怪物」，並揚言要金援那些敢於反對法案的議員。當川普對此表示失望後，兩人一度隔空交火，馬斯克甚至在沒有證據的情況下，暗示川普的名字與美國已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案有關。

儘管兩人後來公開「休戰和好」，馬斯克也為自己「言過其實」的貼文表示後悔，但這次在法案表決前夕的猛烈抨擊，無疑讓這段脆弱的和平再次面臨考驗，也讓試圖在7月4日國慶節前通過法案的共和黨參院領袖，面臨巨大壓力。

分析指出，馬斯克自離開政府後，其直接的政治影響力雖有所減弱，但他作為共和黨曾經的大金主，其言論與財力，依然是共和黨內一股不可忽視的力量。他的激烈反對，凸顯了共和黨內部，支持新興科技產業的勢力，與試圖保護傳統產業的勢力之間，日益加劇的矛盾。目前白宮尚未對馬斯克的最新言論做出回應。

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