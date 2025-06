越南河內機場驚傳飛機碰撞！ 波音機翼切開空巴尾翼

2025/06/29 09:59

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕越南河內內排國際機場,27日下午2時許驚傳越南航空2架客機碰撞,1架波音787的右機翼切開了空中巴士A321的尾翼,導致2架飛機上大約380名旅客的行程受到影響。

據《越南快報》報導,越南航空波音787當時原定飛往胡志明市,孰料在經過滑行道S3與滑行道S的交叉口時,和等待起飛前往奠邊府市的空巴A321發生碰撞。

這起事故造成波音機翼受損、空巴尾翼撕裂,不得不放棄飛行展開檢修,至於380名旅客則安排其他班機前往目的地。越南航空指出,2架飛機上的正副機師共4人,從當天下午開始立即停飛,等待內部調查結果出爐。

越南民航局將這起意外定調為B級事故,在5級分類中屬於第2高的,代表其中存在嚴重的安全隱患,導致跑道或滑行道關閉。據了解,當局初步調查認為是空巴A321沒有停在滑行道S3上的指定等待點,才會導致碰撞。

Two Vietnam Airlines aircraft collide on the taxiway at Hanoi’s Noi Bai International Airport while preparing for takeoff, aviation authorities have said. pic.twitter.com/qLkmrLhe0n