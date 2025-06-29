越南河內機場驚傳飛機碰撞！ 波音機翼切開空巴尾翼

越南河內機場，驚傳越南航空波音787機翼切開同公司空巴A321的尾翼。（圖擷自@aviationbrk「X」帳號）

2025/06/29 09:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南河內內排國際機場，27日下午2時許驚傳越南航空2架客機碰撞，1架波音787的右機翼切開了空中巴士A321的尾翼，導致2架飛機上大約380名旅客的行程受到影響。

據《越南快報》報導，越南航空波音787當時原定飛往胡志明市，孰料在經過滑行道S3與滑行道S的交叉口時，和等待起飛前往奠邊府市的空巴A321發生碰撞。

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這起事故造成波音機翼受損、空巴尾翼撕裂，不得不放棄飛行展開檢修，至於380名旅客則安排其他班機前往目的地。越南航空指出，2架飛機上的正副機師共4人，從當天下午開始立即停飛，等待內部調查結果出爐。

越南民航局將這起意外定調為B級事故，在5級分類中屬於第2高的，代表其中存在嚴重的安全隱患，導致跑道或滑行道關閉。據了解，當局初步調查認為是空巴A321沒有停在滑行道S3上的指定等待點，才會導致碰撞。

相關影片請見︰

Two Vietnam Airlines aircraft collide on the taxiway at Hanoi’s Noi Bai International Airport while preparing for takeoff, aviation authorities have said. pic.twitter.com/qLkmrLhe0n — Breaking Aviation News & Videos （@aviationbrk） June 27, 2025

空巴A321尾翼被切開。（圖擷自@aviationbrk「X」帳號）

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