為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    越南河內機場驚傳飛機碰撞！ 波音機翼切開空巴尾翼

    越南河內機場，驚傳越南航空波音787機翼切開同公司空巴A321的尾翼。（圖擷自@aviationbrk「X」帳號）

    越南河內機場，驚傳越南航空波音787機翼切開同公司空巴A321的尾翼。（圖擷自@aviationbrk「X」帳號）

    2025/06/29 09:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕越南河內內排國際機場，27日下午2時許驚傳越南航空2架客機碰撞，1架波音787的右機翼切開了空中巴士A321的尾翼，導致2架飛機上大約380名旅客的行程受到影響。

    《越南快報》報導，越南航空波音787當時原定飛往胡志明市，孰料在經過滑行道S3與滑行道S的交叉口時，和等待起飛前往奠邊府市的空巴A321發生碰撞。

    這起事故造成波音機翼受損、空巴尾翼撕裂，不得不放棄飛行展開檢修，至於380名旅客則安排其他班機前往目的地。越南航空指出，2架飛機上的正副機師共4人，從當天下午開始立即停飛，等待內部調查結果出爐。

    越南民航局將這起意外定調為B級事故，在5級分類中屬於第2高的，代表其中存在嚴重的安全隱患，導致跑道或滑行道關閉。據了解，當局初步調查認為是空巴A321沒有停在滑行道S3上的指定等待點，才會導致碰撞。

    相關影片請見︰

    空巴A321尾翼被切開。（圖擷自@aviationbrk「X」帳號）

    空巴A321尾翼被切開。（圖擷自@aviationbrk「X」帳號）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播