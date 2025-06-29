人類天賦解密！科學家找到「語言基因」 尼安德塔人竟沒有

科學家將人類特有的「語言基因」版本植入實驗小鼠體內，以研究其對發聲能力的影響，為解開人類語言演化之謎提供線索。圖為實驗室中的小鼠情境照。（路透資料照）

2025/06/29 09:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕人類為何能發展出獨一無二的複雜語言？科學家可能已在基因層級找到了關鍵線索。美國洛克斐勒大學的科學家們，將一個被稱為「語言基因」的人類特有基因版本植入小鼠體內，結果發現這個微小的基因變化，竟顯著改變了小鼠的求偶叫聲與幼鼠的哭叫聲，為解開這個千古之謎提供了強而有力的分子層級證據。

這項研究聚焦於一個名為「Nova1」的基因。這個基因廣泛存在於鳥類與哺乳動物體內，但在現代人類身上，它出現了一個極其微小、卻可能至關重要的突變——其製造的蛋白質鏈上，第197號位置的一個胺基酸，從異白胺酸變成了纈胺酸。

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根據科學新聞網站《IFLScience》報導，這項發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究顯示，當研究團隊將這個人類特有的Nova1基因版本植入實驗小鼠體內後，他們發現，這個基因突變並未影響小鼠的大腦發育或運動控制等基本功能。然而，在與「發聲」相關的基因上，這個人類版本的基因卻展現出截然不同的影響力。

實驗結果顯示，攜帶人類版基因的雄鼠，在向雌鼠求偶時，會發出比普通雄鼠更為複雜的高頻叫聲。此外，這些「人化」幼鼠向母親哭叫的啾啾聲，音調也更高。研究主持人達內爾（Robert B. Darnell）表示：「可以想像，這種發聲上的變化，將對演化產生多麼深遠的影響。」

這項研究最引人深思的一點是，科學家發現，人類已知最親近的遠古親戚——尼安德塔人與丹尼索瓦人，他們體內的Nova1基因，與其他非人動物完全相同，並沒有這個現代人類獨有的胺基酸突變。

達內爾推論，這或許意味著，現代人類的祖先在非洲演化出了這個基因變異，並因此獲得了與發聲相關的優勢。這也暗示，我們的遠古表親們，可能正因為缺少了這個關鍵的「基因裝備」，而無法發展出像智人一樣流利的語言能力，最終在演化競賽中落敗。

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