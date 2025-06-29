剛果與盧安達簽署和平協議遭質疑 剛果前總統：這只是貿易協定

民主剛果前總統卡比拉認為，此次協議僅為貿易協定，資料照。（路透）

2025/06/29 10:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國（下稱民主剛果）與盧安達於27日在美國簽屬1項和平協議，當中要求奪取民主剛果東部大部分地區的「M23叛軍」撤離，而民主剛果須提供美國豐碩的礦產資源。但此協議卻遭到當地民眾質疑是否真的能將叛軍驅逐，民主剛果前總統卡比拉（Joseph Kabila）指出，這只不過是貿易協定。

據《BBC》報導，27日民主剛果與盧安達簽訂和平協議，內容包含要求民主剛果東部武裝團體「脫離接觸，在解除武裝後有條件融入」，但並未透露其他細節。雖說有人認為這是數十年來衝突的轉折點，但還是有民眾對此協定持懷疑態度，質疑為何商討M23叛軍議題，卻未邀請該方代表。

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民主剛果東部的主要武裝勢力是「M23叛軍」，已有多項證據指明他們是受到盧安達的支持才入侵民主剛果，對此盧安達堅決否認。民主剛果前總統卡比拉更是在X（原推特）上質疑這次參與者的選擇，並認為民主剛果人民應該知道協議內容，而不是像現在的貿易協定，簡直只是一場外交秀。

有民主剛果民眾表示，既然是商討M23問題，應當邀請該方代表一同協定，才能實現真正的完全和平。當地的國際非政府組織「人權醫生組織」（PHR）執行董事扎里菲（Sam Zarifi）批評，該談判辜負了民眾的期望，本次協議充滿了許多遺漏，其中包含這些武裝集團的後續行動，他們明顯要為違法行為負起責任。

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