傷到腦犯罪機率大增?哈佛研究揭「這部位」最關鍵

科學家針對多起腦傷後出現暴力行為的案例進行分析，發現「鈎束」受損與情緒失控、判斷力下降高度相關，示意圖。（資料照）

2025/06/28 22:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一項最新研究發現，大腦特定區域受損可能與犯罪行為有關。科學家針對多起腦傷後出現暴力行為的案例進行分析，發現「鈎束」受損與情緒失控、判斷力下降高度相關，這項發現不僅有助醫界早期介入，也可能改變司法對刑事責任的判定。

《紐約郵報》報導，根據科羅拉多大學醫學院與哈佛醫學院共同進行的研究，研究團隊針對17名在中風、腫瘤或創傷性腦損傷（TBI）後出現犯罪行為者，進行大腦掃描分析。結果發現，這些人右側的大腦白質通道「鈎束」最常出現損傷。該部位連接情緒、道德判斷相關的腦部區域，一旦受損，可能導致衝動控制力下降，並出現社會行為異常。

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研究團隊將這結果與700多名患有其他神經系統疾病（如記憶障礙或憂鬱症）者的大腦掃描進行比對，發現只有在有暴力或犯罪行為的患者中，右側鈎束受損最為一致。研究指出，這可能代表該區損傷與犯罪傾向之間具有高度關聯。這項研究不僅揭示腦傷如何改變個人行為，也可能協助醫師預先辨識高風險患者，儘早介入。

美國疾管制中心指出，美國高達87％的囚犯曾有頭部創傷或TBI經歷。研究也發現，許多囚犯在第一次犯罪前就曾發生腦部受傷，顯示腦傷可能是潛在風險因子。過往研究也指出，腦傷患者更容易出現憂鬱、成癮、攻擊性及性衝動行為，儘管部分人在認知功能上可恢復正常，但行為控制能力長期仍可能受影響。

隨著神經科學研究深入，越來越多律師在法庭上引用腦部損傷證據為被告辯護。統計顯示，2005年至2015年間，美國法院記錄中，已有超過2800件刑事案件用腦傷作為辯護依據，其中約20%的案件最終獲得重新審理、撤銷判決或延長法律程序等較有利結果。哈佛醫學院神經學助理教授克雷特尼克（Dr. Isaiah Kletenik）指出，這項研究引發關於「犯罪責任」與「自由意志」的倫理討論，並為司法體系處理腦傷相關案件提供更多科學參考。

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