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    伊朗高階將領、科學家國葬 哈米尼神隱未出席

    伊朗政府在德黑蘭為遇難的軍官與科學家舉辦葬禮。（路透）

    伊朗政府在德黑蘭為遇難的軍官與科學家舉辦葬禮。（路透）

    2025/06/28 20:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗政府今（28日）替遭以色列空襲而喪生的軍官、科學家與平民舉辦國葬，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）等政要出席致哀，但最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則依舊沒有公開現身。

    《路透》報導，伊朗國營電視台說，這場被稱為「殉道者之力遊行」的喪葬儀式，是為了60名死難者所舉行；另有伊朗官方媒體提到，哀悼對象至少包括了16名科學家與10名高階將領，例如伊軍總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）、伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）以及革命衛隊航太單位指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）。

    伊朗總統裴澤斯基安、哈米尼的顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）還有哈米尼之子吉塔巴（Mojtaba）等伊朗政要出席了這場葬禮，但哈米尼本人卻沒有露面。

    《路透》指出，自從以伊衝突爆發以來就從未公開現身的哈米尼，目前也沒有針對葬禮發表聲明，但在過往的葬禮中，哈米尼會在電視轉播儀式前，事先帶領民眾在將官的棺材前禱告。

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