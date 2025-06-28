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    川普家族政治王朝？ 次子艾瑞克透露放眼2029年：進軍政壇易如反掌

    川普就職典禮與他的家人。（路透檔案照）

    川普就職典禮與他的家人。（路透檔案照）

    2025/06/28 19:43

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普的次子艾瑞克（Eric Trump）27日受訪，表示他和其他家人或許會投身公職，而且，若他們決定這麼做，「政治路將相當輕鬆」。這段談話再度挑起外界對川普家族想打造多世代政治王朝的揣測。

    《法新社》報導，艾瑞克接受《金融時報》訪問透露出，川普家人正把眼光投向2029年川普此任期結束之後，他說，「真正的問題是，是否要把你其他家人也拉進去？如果這個答案是，我想，這條政治道路會是一條輕鬆的路，意思是，我想我行」；他還說，「喔，對了，我想我的其他家人也行」。

    現年41歲的艾瑞克經常在媒體上，堅定為他父親辯護，他的哥哥、川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）是川普核心圈的關鍵角色，利用podcast和社群媒體激發川普的基本盤支持度；而在川普第一任總統期間，長女伊凡卡（Ivanka Trump）與女婿庫希納（Jared Kushner），也都擔任白宮高層職務。

    另外，川普的二媳婦、艾瑞克妻子賴拉（Lara Trump）在去年選戰期間，擔任共和黨全國委員會共同主席，獲得川普高度讚賞，她選後在福斯新聞（Fox News）開設自製節目。川普現年19歲的小兒子拜倫（Barron Trump），在去年大選中也利用社群媒體，為父親吸引年輕男性選民，川普曾說拜倫對政治感興趣；就連川普18歲的孫女凱伊（Kai Trump），也在去年共和黨全代會上台發言。

    艾瑞克在訪問中說，「我所見的政客，有一半我都覺得不怎麼樣」，若他來做，「我可以做得很出色」。被問到未來川普家族是否會有人出來參選，他說，「我不知道⋯⋯，時間會說明一切，但是不會只有我一人」。

    川普（右二）2010年4月與長女伊凡卡（右一）、次子艾瑞克（左一）與長子小唐納（左二）現身紐約蘇活區。（美聯社）

    川普（右二）2010年4月與長女伊凡卡（右一）、次子艾瑞克（左一）與長子小唐納（左二）現身紐約蘇活區。（美聯社）

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