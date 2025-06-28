遭美國、以色列狂轟猛炸 傳伊朗派員赴中國談採購「殲-10C」

巴基斯坦的中製殲-10C戰機，在5月與印度衝突時擊落其法製「飆風」戰機，使伊朗有意採購同型戰機。（法新社）

2025/06/28 18:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在以色列戰機猛攻及美國精準轟炸之後，伊朗不僅核計畫遭破壞或延宕，空軍戰機老舊、不足及空戰實力薄弱的問題更是顯而易見。伊朗及俄羅斯媒體披露，伊朗在以伊「12日戰爭」後不久即派軍事高層赴中國考察幾款先進中國製戰機，包括日前助巴基斯坦擊落印度戰機的「殲-10C」，當作俄製戰機遲遲未能交貨的替代方案。

伊朗空軍現有戰機編隊完全無法抵禦美以兩國攻勢，英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）今年度全球軍事平衡報告指出，伊朗在這次戰前的可用戰機都因缺乏備件和技術專而狀況不佳、甚至無法服役，包括1979年伊斯蘭革命前購入的64架F-4、35架F-5和41架F-14等美製老舊機型，還有1980年代末向蘇聯採購的18架米格-29等。

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由以色列起頭、美國中途加入的12日戰爭中，以色列派出F-35匿蹤戰機和F-15戰機，徹底擊潰伊朗的防空系統，並襲擊福爾多、納坦茲和伊斯法罕等關鍵核設施。伊朗國產「巴瓦373」（Bavar-373）地對空飛彈系統，在面對以色列先進電子戰和精準導引彈藥時力不從心，而在美軍129架轟炸機和戰機浩浩蕩蕩飛入伊朗領空時，伊朗甚至沒有任何一架戰機升空攔截。伊朗消息人士推估，伊朗空軍作戰機隊的損失恐高達30％。

隨著以伊停火，伊朗正努力恢復衰頹的空防能力，同時為了防止未來再次發生類似的入侵，也在尋求現代化的空中力量。2023年，伊朗已簽約採購50架俄製蘇愷-35戰機，但俄方目前僅交付4架，因為俄國多數產能已投入烏戰。這次的美以聯攻讓德黑蘭深刻體認到，必須轉向中國尋求替代方案。這對雙方都是一筆好買賣，可讓伊朗增強空軍實力，也可讓中國擴大武器出口。

伊朗考慮採購的是中國成都飛機工業集團開發生產的單發動機多用途戰機「殲-10CE」，編號E為外銷版，被視為美國F-16V與瑞典獅鷲（JAS-39 Grepen E）的經濟替代選擇，單價落在6000萬到9000萬美元之間（約17.4億到26.1億台幣），反觀配備全套武器的蘇愷-35要價逾1億美元。值得注意的是，5月間，巴基斯坦在與印度的軍事衝突中，巴軍的殲-10C成功擊落至少1架印度空軍的法製「飆風」四代半戰機，凸顯其系統突飛猛進。

隨著美國在24日解除對中國採購伊朗石油的制裁，伊朗不用再像先前提出用油氣交換中國戰機遭拒，而是能夠利用油氣收入來支付中國現金。不過，伊朗也不像上次一樣雄心勃勃地提出採購150架，而是縮減為36架，凸顯伊朗財政拮据，以及中國對大規模武器出口的謹慎態度。不過，若這筆交易成功，也彰顯中國的武器交易在波斯灣地區的影響力日益增強。

儘管36架殲-10C戰機將顯著提升伊朗的防空能力，但仍無法彌補與以色列的空戰實力差距，因為伊朗缺乏全面防空網絡，飛行員也訓練不足，加上伊朗從未操作中國戰機，同時面臨巨大後勤挑戰。此外，地區競爭對手不太可能置若罔聞，以色列將加快匿蹤能力提升計畫，而沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等美國盟友也可能做出回應，以保持空戰優勢，從而引發波灣地區的軍備競賽。

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