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    搞定中東後下一個目標北韓？川普：會解決

    美國總統川普（左）2019年6月30日在板門店與金正恩（右）會面。（路透檔案照）

    美國總統川普（左）2019年6月30日在板門店與金正恩（右）會面。（路透檔案照）

    2025/06/28 17:58

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普出手讓以色列與伊朗的戰爭暫時平息，並預告以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）也可望下週停火後，川普27日表示，他「將解決與北韓的衝突」。

    《路透》27日報導，川普27日在白宮橢圓形辦公室舉行活動時，被記者問到日前傳聞他致函北韓領導人金正恩一事，川普並未正面回答，但表示「我和金正恩的關係很好，和他相處得真的很好，就看看接下來情況會怎麼發展」。

    川普的談話強調他要解決全球衝突的決心，他說，「有人說（朝鮮半島）可能爆發衝突，我認為，我們會把事情解決」，「若真有衝突，也不會牽涉到我們」。

    關注北韓動態的《北韓新聞》（NK News）網站，本月稍早披露，北韓常駐聯合國代表團，多次拒收川普致金正恩的信函。白宮11日表示，若金正恩願意恢復聯絡，川普樂於再度對話，但是未證實向金正恩發出任何信函。

    川普在2017年到2021年第一任總統任內，與金正恩舉行過3次峰會，並多次書信往來，但是川普對北韓的外交，最終因美方要求北韓放棄核武而破局。川普這次重回白宮，已承認北韓是「核武國家」。北韓在2019年之後，一直無意重回談判桌，反而大幅擴大核子與飛彈計畫，並與俄羅斯建立更緊密的關係。

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