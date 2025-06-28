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    悚！美國4名小學生密謀殺害同學 還計劃營造輕生假象

    美國亞利桑那州4名小學5年級的學生竟密謀殺害1名同學。圖為事發學校。（圖擷自Google街景）

    美國亞利桑那州4名小學5年級的學生竟密謀殺害1名同學。圖為事發學校。（圖擷自Google街景）

    2025/06/28 17:17

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕可怕！美國亞利桑那州瑟普賴斯8年制（提供國小至國中教育）學校Legacy Traditional School，有4名小學5年級的學生竟然密謀殺害1名同學，還規劃營造成是他輕生的假象。

    《NBC》報導，這4名嫌犯的年齡分別為2人10歲、2人11歲，他們於去年10月1日午餐時聚在一起討論如何殺死同學，包括先將對方引誘到洗手間後用刀械猛刺腹部，過程中要戴上手套避免留下指紋，並偽造遺書藉此擺脫嫌疑。

    據了解，其中1名嫌犯為女孩，她和受害者之間有過「關係」，對他產生恨意因此想殺死對方。其餘3人當中有人以為這是在開玩笑，直到自己被安排了任務才驚覺這是認真的；還有人指稱自己之所以參與討論，是因為不想被排擠，並且認為大家只是說說而已。

    幸好，這4人的聊天過程被其他同學偷聽並告知父母，校方在得到家長通報後連忙處理，4名小學生一度被警方逮捕，目前都已釋放由監護人看管，處於休學狀態等待之後被開除學籍。

    警方報告顯示，有3名嫌犯和家長都已表達了抱歉之意，但1名嫌犯毫無悔意並為自己的行為找理由。校方強調．任何對他人具有威脅的學生都將面臨紀律處分，最嚴重的話就是開除學籍。

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