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    與UFO無關！華府上空驚見「星形物體」氣象專家揭形成原因

    美國首都華盛頓特區的天氣雷達，近日再度出現詭異「星形物體」。（擷取自推特@MattWallace888）

    美國首都華盛頓特區的天氣雷達，近日再度出現詭異「星形物體」。（擷取自推特@MattWallace888）

    2025/06/28 16:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國首都華盛頓特區近日天氣雷達竟再度出現詭異「星形物體」。網路近日一段廣為流傳的影片顯示，在雷達圖像中清晰可見一個星形物體，正橫越華盛頓特區上空，引發網路瘋傳與陰謀論熱議。

    《經濟學人》報導，這段畫面由社群平台X上用戶分享的影片近日爆紅，只見一個奇特的星狀影像出現在雷達圖上，彷彿某種飛行器正在上空穿越，讓他在文中驚呼：「又來了嗎？」指的是本月稍早曾出現過類似異常，當時就引發外界大猜測。

    影片曝光後，陰謀論者懷疑，美國政府是否在秘密進行天氣操控實驗。甚至有網友聲稱這是「外星人正在試圖干擾地球雷達系統」。影片至今已有超過500萬人次觀看。

    不過，美國氣象專家卡普奇（Matthew Cappucci）指出，這其實是雷達訊號受到干擾後產生的假影像，並非真有不明飛行物。他指出，干擾源頭可能是1棟位於國家氣象局杜勒斯雷達站東側的建築物，其反射效應導致雷達波回傳異常。

    這起異象最早是由美國全球媒體總署（USAGM）特別顧問蕾克（Kari Lake）發現，她當時正關注一波強烈風暴系統進入華府地區，未料雷達畫面竟出現「神祕星影」，引爆陰謀論與外界熱議。

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