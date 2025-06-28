刑罰比性侵還重！紐時：中國警方狂抓同性情色文學作家

中國警方鎖定網路同志情色文學作家進行抓捕，且一旦定罪，刑罰可能比強姦或拐賣兒童重。（美聯社）

2025/06/28 16:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約時報》28日報導，中國政府對「同性情色文學」的管制愈來愈嚴格，各地警方一直在抓捕、審訊數十名在網路上發表相關作品的作家，其中許多是年輕女性。這些寫手被定罪的機率高，且刑罰甚至比性侵或拐賣兒童等罪還重。

根據法庭紀錄，去年底，安徽省至少有12名同性情色文學作家因涉嫌「猥褻罪」受審。今年春天，甘肅省也展開更多調查，已有部分作家因「製作和傳播淫穢內容」而被處以重罰或數年監禁。

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這次打擊行動的核心是「男子戀愛」主題的愛情小說，有一名來自中國南方的研究生利用課餘時間創作一本小說，並自行發布在網路上。這部小說共75章，講述兩位男主角的愛情故事，其中不時穿插激情四射的性愛場面。小說帶給她的收入不到400美元（約1.16萬台幣），全部來自付費讀者，但她現在可能因此被定罪。

在2010年代的巔峰時期，「男子戀愛」催生中國一些最受歡迎的電視劇和網路劇，並開啟中國一些影視明星的職業生涯，但這種盛況近年發生變化。

隨著這類主題愈發受歡迎，官方媒體開始譴責其「低俗」，聲稱同性故事情節可能會扭曲年輕讀者的性傾向。這類節目被取消，電視監管機構更廣泛地禁止「男生戀愛」的改編作品和同志主題內容。2018年，一位知名作家因「淫穢罪」被判處10年監禁，激怒許多中國網友。

部分作家為了應對政治壓力，刪除作品中的性愛場景，或淡化故事中的同性色彩，將角色塑造成「兄弟情」，這類作品在中國仍然可以買到。然而，其他想要創作更露骨故事的作家，只能尋求海外出版平台的庇護，例如海棠文學城。海棠文學城是一個台灣網站，中國讀者只能「翻牆」訪問。

如今，海棠文學城也不再安全，因為被安徽績溪縣和甘肅蘭州市警方拘留的眾多作家，此前一直在海棠文學城上發表作品。

這波打壓引發關於創作自由和政府道德監管措施的激烈爭論。網路評論家指出，一些被判「強姦」或「拐賣兒童」等罪名的人，刑罰甚至比同性情色文學作者輕。

北京清華大學法學教授、知名自由派學者勞東燕在社群媒體上寫道，執法部門似乎更專注於「維護社會風氣和性道德」，而不是保護個人權利。她的貼文現已被刪除。

對許多人來說，這些逮捕事件也表明，中國女性和LGBTQ族群的表達空間已大幅萎縮。這次打擊行動的規模尚不完全清楚，部分原因是許多作家不敢談論此事。此外，網路上關於該議題的討論也受到嚴格審查。一些觀察家表示，這似乎是同性情色文學作家首次被集體指控犯罪，而非僅僅被審查或個別針對。

根據中媒報導，甘肅警方最近幾週可能逮捕多達50名作家。

學者、律師和其他人士推測，警方可能出於經濟原因針對這些作家。中國地方政府債台高築，有些政府甚至以誇大或捏造的罪名敲詐其他省份的企業，以牟取暴利。甘肅和安徽警方都已拘留來自其他省份的同性情色文學作家。

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